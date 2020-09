L'Occitanie Esports revient pour une 3ème édition en version 100% digitale les 26 et 27 septembre 2020

Après le succès des deux premières éditions ayant réuni plus de 12 500 visiteurs et gamers en 2019, ESL et la SPL Occitanie Events, en collaboration avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, annoncent la tenue de la 3ème édition de l'Occitanie Esports les 26 et 27 septembre 2020.

Compte tenu de la pandémie mondiale de Covid19, l'édition 2020 de l'événement se déroulera dans un format 100% digital. Les organisateurs espèrent néanmoins pouvoir retrouver l'enceinte de la Sud de France Arena en 2021 pour célébrer la filière vidéoludique en Occitanie.

En raison du contexte sanitaire actuel, nous avons décidé de maintenir la 3ème édition de l'Occitanie Esports en version ''on line'', avec notamment la finale de ''l'Occitanie Esports Tour'', organisé au profit d'associations caritatives du territoire. Je tiens d'ailleurs à saluer ESL et la SPL Occitanie Events, qui ont su s'adapter pour maintenir cet événement malgré des conditions d'organisation inédites. La Région a fait le choix depuis plusieurs années d'accompagner l'essor de la filière vidéoludique, qui représente plus de 600 emplois, près d'une centaine d'entreprises implantées en Occitanie et de nombreux acteurs dans le domaine de la formation."

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Au programme de l'Occitanie Esports

Diffusé durant deux jours sur la chaîne twitch d'ESL France, l'Occitanie Esports proposera 5 contenus vidéoludiques :

La finale de l'Occitanie Esports Tour sur Fortnite. Les 4 joueurs qui se sont qualifiés lors des différentes étapes de la tournée (Nîmes, Tarbes, Albi, Toulouse) s'affronteront lors de la grande finale et joueront pour des associations caritatives de la région Occitanie. Ils seront épaulés par 4 joueurs Solary (Kinstaar, Hunter, Drg, Magl) pour une finale inédite ! 5 associations se partageront le cashprize de 25 000€ : La Table Ouverte à Nîmes (30), Iris 65 à Tarbes (65), Femmes de papier à Saint-Gaudens (31), Au fil de soi à Albi (81) et APF France handicap à Montpellier (34).

Une compétition Fortnite Open Cup ouverte à tous (jusqu'à 1000 joueurs) avec à la clé 3 000€ à gagner. Ouverture des inscriptions en septembre.

Une compétition AOC Gaming Finale One Tour sur Rocket League : Le jeu est inspiré du football : deux équipes, composée d'un à trois joueurs conduisant des voitures, doivent frapper un ballon afin de marquer dans le but adverse. Le jeu est reconnu pour son style de jeu unique et a reçu de nombreuses distinctions. 32 équipes s'affronteront pour tenter de remporter 3 000€ de gains.

Une compétition sur Valorant (un jeu vidéo free-to-play de tir à la première personne en multijoueur) avec la présence d'un invité de marque, Zerator en tant que participant puis présentateur de la finale. L'Occitanie Esports sera le théâtre d'un grand tournoi Valorant où 64 équipes pourront s'affronter pour un cash prize de 3 000€ remis aux gagnants. Ouverture des inscriptions le 9 septembre

Le Cosplay Performance Video Contest, un concours de cosplay online organisé avec l'association Bullejapon. Le concours se déroulera en deux temps : toute catégorie et catégorie jeux vidéo. Les participants réalisent, seuls ou à plusieurs (dans la limite de 4 participants), une performance filmée dans le cadre et les lieux de leur choix. Un jury composé de cosplayeurs confirmés découvrira lesdites vidéos et élira les meilleurs costumes et performances issues de ces vidéos lors de deux concours diffusés en direct par les organisateurs de l'évènement.

La Région Occitanie souhaite renforcer son attractivité dans le domaine des Industries culturelles et créatives. Pour cela, elle développe sur son territoire des formations adaptées du niveau bac à bac +5, pour répondre aux besoins des entreprises et les accompagner dans leur développement.

Afin de présenter les métiers et les formations disponibles en région dans ce secteur, la Région Occitanie organise dans le cadre d'OES 2020 plusieurs tables rondes le samedi 26 septembre de 11h à 13h30 en direct sur twitch, avec des entreprises qui recrutent, des témoignages d'étudiants, de formateurs et de chefs d'entreprises du territoire.

Plus d'informations : Occitanie Esports - Chaîne Twitch ESL France