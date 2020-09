Initiation à la création de jeux vidéo en Lua avec Löve2D par Anthony Cardinale

Löve est l'outil idéal pour s'initier à la programmation de jeux vidéo. Framework ultra léger et multiplateforme, il repose sur OpenGL et la fameuse bibliothèque SDL tout en utilisant Lua comme langage de programmation. Il permet ainsi de se former aux concepts fondamentaux du développement de jeu sans avoir à se heurter à la complexité du C.

Ce livre vous apprend à coder des jeux de façon simple et concrète. Après quelques chapitres de mise à niveau en Lua, très facile à appréhender, vous aborderez progressivement les fonctionnalités proposées par Löve et les mettrez en pratique tout en développant un petit jeu type RPG en vue de dessus avec un personnage capable de se déplacer, d'attaquer et d'interagir avec des objets.

Vous passerez ainsi en revue la création de personnages joueur et non joueurs, les déplacements, les collisions, tirs et objets à collecter, création de niveaux et tile mapping, effets sonores et interface. En bonus, vous apprendrez à développer un mini éditeur de niveaux que vous pourrez ensuite personnaliser à votre gré. Toutes les sources des exemples sont mises à disposition sur un dépôt GitLab public.

Löve permet de développer des jeux 2D compatibles avec Windows, Mac, Linux, Android ou iOS. Open-source, vous pouvez librement l'utiliser, même pour des projets commerciaux.

A propos de l'auteur

Anthony Cardinale est développeur certifié Unity, formateur et auteur de plusieurs livres sur le développement de jeux. Expert en développement d'applications en réalité augmentée et réalité virtuelle, il travaille pour le compte de grands groupes industriels.

Parution : 24/09/2020

Pagination : 230 pages

ISBN (papier) : 978-2-8227-0967-5

Impression en couleur

Prix : 35 €

À partir de 19 € en numérique

Commander cet ouvrage

Titre : Initiation à la création de jeux vidéo en Lua avec Löve2D

Auteur : Anthony Cardinale

Editeur : D-BookeR

Commander : sur le site de l'éditeur