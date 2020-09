Rendez-vous le 9 octobre pour la 8e édition de l'Indie Game Factory thématique Afrique

La 8e édition de l'Indie Game Factory, initialement prévue 9 octobre pour les rencontres B2B et les 10 et 11 octobre pour sa dimension B2C évolue vers un format 100% virtuel.

L'événement garde sa thématique forte, l'Afrique, sa date, le 9 octobre 2020 et ses ambitions : proposer du contenu qui a du sens, intimement lié au rayonnement territorial des industries créatives en France et à l'international et initier des rencontres génératrices de valeurs économiques.

Notre expertise, notre capacité de résilience et cette folle énergie qui nous anime nous pousse à avancer, à proposer et à construire de nouveaux projets.

Le format en ligne nous permettra de décupler la programmation internationale et la portée médiatique de l'événement. La plateforme sera ouverte à 300 professionnels, le vendredi 9 octobre, de 10h à 18h.

L'indie Game Factory 8e édition se déroulera sur la plateforme virtuelle utilisée dans le cadre du Bordeaux Geekfest Virtual Expérience en juin 2020.

La solution permettra donc à l'ensemble des participants d'échanger, interagir et vivre une expérience événementielle virtuelle aboutie.

Programme du 9 octobre 2020

6 conférences

Dans un auditorium de 300 places, retrouvez des conférences dédiées à la thématique Afrique et son écosystème, construites en collaboration avec des structures de l'industrie du jeu vidéo africain.

16 espaces rencontres

Venez échanger, présentez vos projets et initier des collaborations (chat vocal, partage de contenu, récupération de contacts, entretiens, streams etc).

14 workshop

Toutes les clefs et les bonnes pratiques dans la réalisation de son jeu vidéo, de l'idée à la commercialisation, et point d'étape annuel sur l'évolution de l'industrie, ses enjeux et son avenir.

Inscrivez-vous gratuitement à l'événement