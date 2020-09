Conférence "Une histoire du jeu vidéo en France" - Présentation du livre le 3 novembre à la BnF Mardi 3 novembre 2020 à la Bibliothèque nationale de France

Présentation du livre "Une Histoire du jeu vidéo en France (1960-1991)" en présence des auteurs, à la BnF, le 3 novembre prochain.

Découvrez la passionnante histoire économique et culturelle du jeu vidéo en France.

Fruit de cinq ans de recherche et rédigé à partir de nombreux témoignages et documents inédits, ce volumineux ouvrage retrace sur plus de 400 pages, les prémices d'un marché en devenir, de 1960 à 1991.

Une Histoire du jeu vidéo en France,

par Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon

Bibliothèque nationale de France

Site François-Mitterrand

Salle 70. 18h-20h

Réservation obligatoire, le nombre de places est limité à 100 en présentiel. Réserver

Une séance de dédicace est proposée à la fin de la conférence.