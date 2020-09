Plug In Digital nouvel adhérent du SELL

Le SELL, Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, qui représente au plan national les éditeurs de jeux vidéo, est fier d'accueillir un nouvel adhérent : Plug In Digital. Avec l'arrivée de cet acteur incontournable du jeu vidéo en France, le SELL compte désormais 24 adhérents.

Un pionnier du digital rejoint le SELL

Plug In Digital est un des leaders mondiaux de la distribution digitale de jeux vidéo. Basée à Montpellier, l'entreprise accompagne les éditeurs et les studios dans l'optimisation de leurs ventes dans le monde entier sur PC, consoles et mobiles. Plug In Digital a su saisir les opportunités offertes par un secteur florissant, en France et dans le monde, pour croître et devenir un acteur incontournable du gaming. Naturellement tournée vers l'international, la société a ouvert un bureau à Shanghai en 2019 pour poursuivre son essor sur le marché asiatique.

Depuis sa création en 2012, Plug In Digital accompagne la création indépendante et a participé au succès de titres comme Dead Cells, Furi ou encore Zombie Night Terror. La société multiplie ses expertises et collabore également avec des partenaires de premier rang dans le jeu vidéo mondial comme Paradox Interactive, Bandai Namco Entertainment, SNK, Konami ou Curve Digital. Avec son label d'édition Dear Villagers, Plug In Digital offre aux développeurs de laisser libre court à leur créativité pour proposer des expériences vidéoludiques originales et audacieuses. Des titres tels que Edge of Eternity, ScourgeBringer, Dead In Vinland, Donjon de Naheulbeuk ou Away ont été édités sous le label Dear Villagers.

Francis Ingrand, fondateur et PDG, déclare :

"C'est un grand plaisir que de rejoindre le SELL et d'y rejoindre les entreprises leaders du jeu vidéo en France. Faire partie de ce collectif est une nouvelle étape symbolique dans notre développement et une forme de reconnaissance du travail accompli qui nous a vu passer en seulement quelques années d'une petite entreprise de distribution digitale à un distributeur et éditeur reconnu internationalement".

