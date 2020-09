Connexions - Une exposition "sans contact" dédié aux jeux vidéo et à la VR à Strasbourg La section jeux vidéo et réalité virtuelle du festival européen du film fantastique fait peau neuve et change de nom

Désormais intitulée Connexions, cette programmation est une célébration des cultures numériques dont les festivités s'étendent d'une exposition au cyberespace.

Entrez dans la No Contact Zone, une programmation sans contact physique qui fait du numérique une réponse à la crise sanitaire :

Alors que la 8ème édition de l'Indie Game Contest se retrouve exceptionnellement dans la presse écrite, découvrez une sélection de jeux vidéo qui se jouent sans les mains dans l'espace Jeux Alternatifs.

Dans le cadre du VR Film Corner, une sélection d'oeuvres internationales en réalité virtuelle vous plongera dans le meilleur des histoires immersives tandis qu'une exposition en réalité augmentée finira de vous convaincre de la porosité entre réel et virtuel.

Enfin, percez les mystères d'Oktopolis, notre cyberespace en ligne sur lequel vous retrouverez une partie de notre programmation, disponible gratuitement sur VRChat.

Il est plus que jamais temps de se reconnecter !

Organisée par le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (FEFFS) en partenariat avec le Shadok.

Indie Game Contest

Pour cette 8e édition, l'Indie Game Contest continue de mettre en lumière la créativité et la qualité des jeux vidéo indépendants. Cette année marque un changement important dans les règles de cette compétition internationale les jeux édités à partir du 1er janvier 2020 sont désormais acceptés au même titre que ceux encore en développement.

Pour cette édition exceptionnelle, le prix du meilleur jeu vidéo indépendant sera décerné par la rédaction de Canard PC, magazine mensuel dédié à l'actualité vidéoludique. Le numéro d'octobre révélera le palmarès complet et présentera les différents jeux. Au Shadok, des démos non jouables seront présentées en vidéo.

La liste des jeux en compétition :

A Fold Apart (Lightning Rod Games - Canada)

Chicory : A Colorful Tale (Chicory Team - Canada)

Conscript (Catchweight Studio - Australie)

Exophobia (Zarc Attack - Portugal)

Jet Lancer (Code Wakers - Danemark, Fédération de Russie)

Ring of Pain (Twice Different & Simon Boxer - Australie)

Rising Hell (Tahoe Games - Indonésie)

Solas (Amicable Animal - Royaume Uni, Ecosse)

Starstruck : Hands of Time (Createdelic LCC - Etats Unis)

Trifox (Glowfish Interactive - Belgique)

Tunche (Leap Games - Pérou)

VirtuaVerse (Theta Division - Italie, Allemagne)

Jeux Alternatifs

Libérez vous du diktat de la manette !

L'espace Jeux alternatifs expose des jeux à contrôleurs alternatifs qui offrent aux joueurs de nouvelles façons d'interagir avec le jeu vidéo. Découvrez des expériences où le geste du joueur prend tout son sens.

En partenariat avec le collectif strasbourgeois Random Bazar.

Les jeux sélectionnés

Toasterball (Couch Game Crafters - France)

Kick in the Door (Richard "Raxter" Baxter & Ben Rauch - Afrique du Sud)

Abstract Pixel Run ! (Gildas Paubert - France)

One Hundred Ghost Stories (Helen Kwok - Australie)

VR Film Corner

Attaché depuis plusieurs années à la diffusion d'oeuvres en réalité virtuelle, le FEFFS proposera cette année encore une sélection d'oeuvres internationales. De l'animation japonaise à la science fiction en passant par l'horreur pure, ces nouveaux récits immersifs issus des quatre coins du monde démontrent à nouveau la richesse des dernières productions VR.

Image : Nine VR : Come See Me

A Safe Guide to Dying (Dimitris Tsilifonis - Etats Unis, Grèce)

Ajax All Powerful (Ethan Shaftel - Etats Unis, Chine)

Attack on Daddy (Si-Hup Sung - Corée du Sud)

Fly (Charlotte Mikkelborg - Royaume Uni, France, Hong Kong)

Great Hoax : The Moon Landing (John Hsu, Marco Lococo - Taïwan, Argentine)

Hominidae (Brian Andrews - Etats Unis)

Kaiju Confidential (Ethan Shaftel - Etats Unis)

Legends of the Brush : The Answer / Feverland (Sutu - Etats Unis)

Lutaw (Samantha Quick - Etats Unis, Philippines)

Missing Pictures - Episode 1 : Birds of Prey (Clément Deneux - France, Royaume Uni, Taïwan)

Mowb (Kazuki Yuhara - Japon)

Odyssey 1.4.9 (François Vautier - France)

The Pantheon of Queer Mythology (Enrique Agudo - Espagne)

Saturnism (Mihai Grecu - France, Roumanie)

Nine VR : Come See Me (Minhyuk Che - Corée du Sud)

Seuls dans le même appartement à vingt années d'écart, deux joueurs seront amenés à rencontrer le fantôme de l'autre. Expérience en réalité virtuelle collective, Nine VR : Come See Me trouve un écho particulier au regard des mois de confinement et de la virtualisation des rapports sociaux.

Exposition en Réalité Augmentée

Pour la première année, une exposition de réalité augmentée permettra au public de découvrir "Prosthetic Reality", une collection d'illustrations réunie par l'artiste numérique Sutu. Pour animer les oeuvres exposées, il suffit de télécharger l'application EyeJack disponible gratuitement sur l'app store de son smartphone.

Cyberespace en ligne - Oktopolis

En partenariat avec VRrOOm, Connexions s'étend désormais jusqu'au cyberespace. Un monde VRChat (plateforme multijoueur sociale disponible sur Steam) sera accessible en libre accès du 12 septembre au 28 novembre.

Cité cyberpunk qui ne dort jamais, Oktopolis regorge de secrets à découvrir. Une salle de cinéma permettra au public de regarder des vidéos Youtube alors qu'une salle d'arcades permettra de découvrir la programmation de l'Indie Game Contest. Le public pourra retrouver une partie de la programmation du VR Film Corner dans cet espace en ligne en accédant à des immeubles dédiés aux oeuvres.

Une exposition organisée par le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg

Lieu : Le Shadok, 25 presqu'île Malraux. 67100. Strasbourg

Dates : Du 12 septembre au 28 novembre.

Horaires d'ouverture : Du mercredi au samedi, 14h 18h.

Soirée d'inauguration le vendredi 11 septembre à 18h.

Plus d'informations