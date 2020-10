Millenium devient MGG et accélère son développement international Le média spécialiste du gaming compétitif édité par le groupe Webedia enrichit son contenu et cristallise ses ambitions internationales

Le site Millenium, deuxième site de France dédié à l'actualité de l'esport et du jeu vidéo avec 1,8 millions de visiteurs uniques*, devient MGG. Nouveau logo, changement de marque et apport en contenus inédits, le site fondé en 2006 renaît sous le nom de MGG, guidé par le leitmotiv : M comme Millenium et GG comme "Good Game", une expression particulièrement utilisée par les joueurs esport.

MGG : toute l'actualité esport et jeu vidéo dans une offre éditoriale enrichie

Le site MGG continuera de s'appuyer sur ses piliers traditionnels que sont l'actualité de l'esport et du jeu vidéo, ainsi que les guides de référence qui permettent à chaque joueur de s'améliorer, tout en étoffant ses contenus.

Au programme, des émissions incarnées par les journalistes de la rédaction, de nombreux reportages et interviews, ainsi que le lancement du Mag Esport, un nouveau magazine diffusé sur la chaîne ES1. L'actualité du matériel informatique à destination des joueurs sera également renforcée.

Un changement qui s'inscrit dans une volonté d'internationalisation et d'harmonisation

Par ailleurs, cette nouvelle identité positionne la marque MGG dans un écosystème à forte dimension internationale. Outre la signification "Millenium" et "Good Game", ces trois lettres renvoient à l'URL du site Millenium.gg, qui est devenue l'adresse unique pour tous les sites MGG (français, anglais, espagnol, arabe ou encore portugais avec notamment le lancement de MGG Brésil en début de semaine).

MGG va également se décliner sur la gamme de produits informatiques, PC et accessoires de Millenium Equipment, déjà présente sur les marchés français et espagnol depuis 2 ans.

Nous avons de fortes ambitions pour cette nouvelle marque MGG, tant sur son marché initial, la France, qu'à l'international. MGG est en effet déjà premier réseau mondial de sites dédiés à l'esport et nous allons prochainement accélérer son développement en nous appuyant sur les filiales Webedia qui opèrent dans plus de 20 pays. Nous avions besoin pour cela d'une nouvelle marque qui s'inscrive dans les codes actuels tout en s'appuyant sur l'héritage et l'expertise qui ont fait de Millenium le site de référence qu'il est."

confirme Bertrand Amar, directeur des activités esport du groupe Webedia.

MGG amorce une harmonisation nécessaire au niveau international. Le site souhaite faire rayonner la sphère esportive et l'univers du gaming, tout en informant et divertissant un public de passionnés grâce à un panel de contenus qualitatifs.