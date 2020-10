Conférence : Lumières sur... FPS & Battle Royale Mercredi 14 octobre 2020 de 14h à 17h30 au Forum des images (Paris)

Vous avez déjà entendu parler de Fortnite ou bien de Call Of Duty ? Bien souvent, on retrouve des connotations négatives sur ces jeux qu'on appelle des FPS ou des Battle Royale en les associant à de la violence etc. Lumières sur… va pouvoir vous éclairer sur le genre de jeux mais aussi les scènes compétitives qui existent sur ces différents jeux (qui sont nombreux) et comment les appréhender suivant l'âge des adolescent.e.s. L'esport est un secteur en pleine structuration mais il est important d'avoir des temps d'échanges entre parents, adolescent.e.s, professeur.e.s et professionnel.le.s pour accompagner ce développement de la pratique compétitive la plus saine possible. C'est exactement ce que cette après-midi a pour but de faire : vous aider à mieux comprendre les scènes compétitives autour des jeux de FPS ou de Battle Royale.

Mercredi 14 octobre 2020 de 14h à 17h30

3 tables rondes sur des thématiques d'actualités

Pour mieux comprendre le monde des FPS* et Battle Royale**, des acteurs et actrices de l'esport vous présenteront les différentes spécificités des deux catégories :

Les préjugés sur les scènes esportives : FPS / Battle Royale

L'encadrement des jeunes par les clubs esportifs

Le phénomène Fortnite : les belles histoires

Vous retrouverez également, après les tables rondes, un espace exposant afin de rencontrer les différents intervenant.e.s, mais également découvrir des solutions innovantes quant au secteur. (sujet à changement avec les conditions sanitaires)

Inscription gratuite

Intervenant(e)s

Vanessa Lalo (Psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo)

Gaël Company (Directeur Esportif - GameWard)

Alicia Bohbot (Events & Esports Manager - Ubisoft)

Yannick Agnel (Double médaillé olympique & Directeur Sportif - MCES)

Sandra Sombret (CEO - MCES)

Iris Elbazis (Présidente - WAT Group)

Issam "Kouto" (Ambassadeur MCES & Vice-Champion du monde Fortnite 2019)

Dorian Costanzo (Co-Président - VaKarM.net)

Arnaud Rogerie (Auteur du livre "In esport we trust")

Gaëtan "Nounours" Godin (Coach Fortnite - GameWard)

Découvrez l'esport autrement

"Lumières sur" est un cycle de conférences co-organisé par Level 256 (Paris&Co) et le Forum des images à destination du grand public (parents et enfants/adolescents/jeunes adultes, professeurs) pour sensibiliser et mieux comprendre l'univers du jeu vidéo et les différentes scènes esportives qui co-existent. Elle a pour but de mettre l'accent sur les caractéristiques propres à chacun de ces genres et les façons de les appréhender en tant que parents mais aussi en tant que jeunes pratiquants jouant à ces différents jeux. L'objectif final est une meilleure compréhension des parents et des jeunes du milieu dans lequel ils veulent évoluer (pratique de plaisir ou bien compétitive).