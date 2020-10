Lancement de l'association Strasbourg Games Community

Créée en 2020, Strasbourg Games Community est une association qui rassemble et connecte les acteurs et actrices du jeu vidéo présent-e-s à Strasbourg. SGC permet à ses membres adhérent-e-s d'intégrer une communauté de professionnel-le-s et de passionné-e-s, de profiter de leur réseaux et expériences, et de faire rayonner leurs propres projets.

Véritable catalyseur, l'association permet, par la diversité de ses adhérent-e-s, de représenter l'ensemble de l'écosystème florissant du jeu vidéo à Strasbourg.

Rassembler, fédérer, rayonner

Composée de six collèges (création de jeux vidéo, écoles & formations, développement B2B, esport, évènementiel et médias), l'association se voue à représenter l'entièreté de la filière du jeu vidéo et le réseau qui la compose. Strasbourg Games Community est également là pour soutenir et faire rayonner les membres de sa communauté, favoriser l'attractivité sur le territoire Strasbourgeois et aider à l'organisation des événements qui l'animent.

Comment adhérer à l'association ?

Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir nos différentes actions ainsi les conditions pour faire partir de l'aventure SGC ! http://strasbourggames.com/