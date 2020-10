Turtle Beach choisit Minuit Douze pour ses relations presse et la gestion de sa communauté

Minuit Douze, agence de relations presse, marketing d'influence et stratégies social média, et Turtle Beach, sont heureux d'annoncer leur collaboration, à compter de ce jour.

Minuit Douze accompagne désormais Turtle Beach, leader dans la conception et la réalisation de produits audio et accessoires gaming, pour la mise en oeuvre des relations presse de l'ensemble des produits Turtle Beach et Roccat en France.

Minuit Douze s'occupe désormais également de la gestion de la communauté des deux marques sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.