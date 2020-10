Gameloft acquiert "The Other Guys", l'éditeur des séries interactives "Linda Brown" et "Journeys" Cette acquisition stratégique vient renforcer le portfolio de Gameloft et élargir son public avec un nouveau genre de jeux

Gameloft a annoncé mi-septembre un accord en vue d'acquérir The Other Guys, les créateurs du jeu narratif "Linda Brown" et de la plateforme de séries interactives "Journeys". Il s'agit de la deuxième acquisition de Gameloft qui renforce ainsi son objectif de proposer des jeux pour tous les publics et tous les goûts.

Créé en 2012, le studio The Other Guys est rapidement devenu un expert dans la production de séries interactives, avec tout d'abord le succès de Linda Brown puis de la plateforme Journeys qui propose une expérience proche de la TV avec plus de 23 feuilletons en cours. The Other Guys est un hybride unique de développeur d'application mobile et de studio de production audiovisuelle, rassemblant plus de 30 scénaristes et capable de créer plus d'un épisode interactif par jour. Le studio propose aujourd'hui plus de 2 300 épisodes à travers 119 saisons, et compte plus de 37 millions de téléchargements cumulés. Avec cette acquisition, Gameloft renforce sa position dans l'industrie du divertissement mobile.

Avec son style unique et ses histoires très immersives, la plateforme de séries interactives Journeys est de plus en plus populaire. The Other Guys, avec son public fidèle et son approche innovante de la production de jeux vidéo s'inspirant des séries TV, vient compléter notre expertise dans le domaine du jeu narratif et enrichir notre catalogue d'un nouveau genre de divertissement audiovisuel,"

déclare Stéphane Roussel, CEO de Gameloft.

"Nous sommes ravis d'accueillir The Other Guys dans la famille Gameloft et de leur apporter notre soutien pour de nouveaux projets de séries interactives encore plus ambitieux."

Nous sommes fiers de faire équipe avec Gameloft, un leader mondial dans le développement de jeux vidéo,"

ajoute Nicolas Cuneo, CEO de The Other Guys.

"Rejoindre Gameloft est une opportunité unique d'accélérer notre développement et de combiner notre expérience dans la création d'histoires interactives captivantes avec l'expertise et l'envergure mondiale de Gameloft."

Les fondateurs Nicolas Cuneo, Augusto Petrone et Pablo Mayer restent à la tête du studio aux côtés des autres membres de l'équipe dirigeante : Emilio Davidis, Alejandra Virkel, Daniel Ledesma and Blas Cuneo. The Other Guys fonctionnera comme un studio de Gameloft et recevra tout l'appui commercial, éditorial et marketing des équipes et du réseau de Gameloft.