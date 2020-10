Au troisième trimestre 2020 les utilisateurs ont dépensé plus de 20 milliards de dollars en jeux mobiles dans le monde Au Q3 2020 les téléchargements hebdomadaires d'applications gaming ont atteint environ 1 milliard dans le monde pour le deuxième trimestre consécutif

Les téléchargements d'applications gaming dans le monde continuent de croître au troisième trimestre 2020

L'année 2020 est jusqu'à présent une année phare pour les jeux vidéo et la sortie prochaine de nouvelles consoles devrait entraîner une croissance encore plus importante. Le jeu mobile, la forme de jeu la plus populaire, continue son ascension auprès des consommateurs et atteint des records en cette période de pandémie mondiale. Au troisième trimestre 2020, la moyenne des téléchargements hebdomadaires dans le monde a atteint environ un milliard, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.

Moyenne des téléchargements hebdomadaires de jeux dans le monde

Plus de 20 milliards de dollars dépensés en jeux mobile dans les app stores au troisième trimestre 2020 : le plus gros trimestre jamais enregistré

D'ici la fin 2020, les dépenses des consommateurs en matière de jeux mobile devraient dépasser celles des jeux sur ordinateur et sur console de respectivement 2,8 et 3,1 fois.

Les utilisateurs ont téléchargé 14 milliards de jeux mobiles au Q3 2020 dans le monde

Sur iOS, environ 2,6 milliards de jeux ont été téléchargé au troisième trimestre 2020 dans le monde. Sur Google Play les téléchargements de jeux ont augmenté de 20 % chaque année pour atteindre environ 11 milliards de téléchargements au troisième trimestre 2020. Cela représente près de 8 jeux sur 10 téléchargés dans les app stores.

Sur Google Play les jeux ont représenté 45% des téléchargements globaux alors qu'ils ont représenté seulement 30% sur iOS.

Téléchargements d'applications dans le monde par store au 3e trimestre 2020

Sur Google Play, l'Inde et le Brésil ont été les marchés les plus importants en termes de téléchargements de jeux.

Sur iOS ce sont Les Etats-Unis et la Chine les deux premiers du classement en termes de téléchargements de jeux au troisième trimestre 2020.

Les jeux destinés aux joueurs occasionnels ont été les plus téléchargés ce trimestre avec à leur tête les Hyper-Casual, les puzzles games et les jeux de simulation. Le jeu de course Scribble Rider arrive en tête des jeux Hyper-Casual, le jeu Homescapes arrive en tête des jeux de type Puzzle.

La hausse des téléchargements d'un trimestre à l'autre est aussi menée par le genre Hyper-Casual suivi par les jeux d'arcade et de simulation. Ces deux genres ont à leur tête le jeu multijoueur Among Us ! Et le jeu City Construction Simulator : Forklift Truck Game.

Les utilisateurs (monde) ont dépensé plus de 20 milliards de dollars dans les jeux mobiles au Q3 2020

Sur les deux app stores confondus (iOS et Google Play) les consommateurs ont dépensé 5 % de plus pour les jeux mobiles au troisième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent. Google Play a connu une croissance plus élevée, de 7 % d'un trimestre à l'autre, contre 4 % pour iOS. Les jeux mobiles ont représenté 80 % des dépenses globales sur Google Play et 65 % sur iOS.

Dépenses brutes des consommateurs d'applications par store au 3e trimestre 2020 dans le monde

Les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont été les plus grands contributeurs aux dépenses sur Google Play au troisième trimestre 2020. Sur iOS, les Etats-Unis sont restés le plus grand marché en termes de dépenses dans les jeux pour le deuxième trimestre consécutif - détenu par la Chine au premier trimestre 2020 - avec une croissance de 4 % par trimestre.

Les jeux conçus pour des joueurs plus habitués sont ceux ayant géré le plus de dépenses, avec en tête les jeux de rôle et les jeux de stratégie. La croissance du jeux de rôle a été menée par Pokémon Go, tandis que les jeux de stratégie ont été mené par Rise of Kingdoms.

Les jeux de rôle et de stratégie, ont fait croître les dépenses des utilisateurs d'un trimestre à l'autre, suivis de près par les jeux sports et de simulation. Professional Baseball Spirits A arrive en tête des dépenses dans la catégorie de jeux sportifs tandis que les jeux de simulations ont été menés par Disney : Twisted-Wonderland.

Les meilleurs jeux du troisième trimestre 2020 dans le monde sur iOS et Google Play combinés

Les jeux simples et intuitifs, du genre Hyper-Casual, continuent d'attirer les utilisateurs et de dominer le classement des téléchargements. Scribble Rider lancée début juillet est passé à la troisième place des jeux les plus téléchargés au monde ce trimestre. Un autre titre Hyper-Casual lancé au début du trimestre, Tie Dye de Crazy Labs, a fait un tabac auprès des joueurs et a atteint la huitième place.

Bien qu'il ait été lancé il y a plus de deux ans, le jeu d'arcade Among Us est devenu récemment le deuxième jeu le plus téléchargé au monde, en grande partie grâce à l'essor du jeu sur les plateformes streaming telles que Twitch. Au troisième trimestre 2020, le jeu est passé au troisième rang mondial en termes d'utilisateurs mensuels actifs.

Pokémon Go est le jeu vidéo à avoir fait le plus de recette ce trimestre. En effet, au cours du dernier week-end de juillet a eu lieu le quatrième événement mondial virtuel Pokémon GO Fest. Fin juillet et début août les recettes quotidiennes ont dépassé un montant encore jamais atteint depuis le lancement du jeu.

Le jeu de rôle populaire Fate/Grand Order a également célébré son cinquième anniversaire en août 2020 avec des événements et des promotions. Les dépenses des consommateurs ont alors atteint leur plus haut niveau en 2020, ce qui a permis au jeu d'atteindre la 5e place du marché en termes de revenus.

Le jeu de rôle et d'action Lineage M est monté de 17 places pour atteindre la 8ème en termes de dépenses mondiales au troisième trimestre 2020. Son succès est dû en partie à son vaste espace en ligne qui offre l'opportunité aux joueurs d'interagir avec leurs proches durant la pandémie.

Un autre jeu d'action qui a connu un fort succès à son lancement au troisième trimestre 2020 est Genshin Impact. Il a déjà fait son entrée dans le top 10 des jeux grâce aux téléchargements du Japon, de la Corée du Sud, de l'Allemagne et des Etats-Unis. Les éditeurs de jeux, basés en Chine, ont trouvé le succès aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs frontières, avec des jeux tels que PUBG Mobile qui occupe le premier rang en termes d'utilisateurs mensuels dans le monde pour le troisième trimestre consécutif.

La crise de la Covid-19 a changé la société telle que nous la connaissons, avec une augmentation constante des téléchargements et des dépenses en jeux mobiles. Pour aider les éditeurs à réussir sur ce marché en pleine expansion, App Annie a lancé Game IQ, un outil de classification du marché des jeux mobiles.