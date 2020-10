PlayStation France lance une multitude de nouveaux programmes vidéos

PlayStation France lance une multitude de nouveaux programmes vidéos, sur ses chaînes YouTube, Twitch, et également un nouveau Podcast.

Le coup d'envoi de ces nouveaux programmes était hier, dimanche 11 octobre 2020, sur la chaîne YouTube de PlayStation France, avec la première de l'émission "PlayStation Arena".

Présentée par l'humoriste John Sulo, la PlayStation Arena met en scène un jeu PlayStation et un invité prestigieux. Pour cette première, John recevait l'artiste Black M.

Les programmes Youtube

Play Arena

Tourné dans la Play House, ce contenu sera divisé en plusieurs séquences mettant à l'honneur un jeu et un invité par émission.

John Sulo , humoriste à la renommée grandissante, sera notre hôte pour cette émission.

Le premier épisode a déjà été diffusé ! Retrouvez John Sulo et Black M ci-dessus si vous ne l'avez pas encore vu !

Plus ou moins

Est-ce qu'il y a plus ou moins d'oiseaux dans le ciel que de gens qui ragent chaque jour à FIFA ? Y'a-t-il plus ou moins de trahisons dans le scénario de The Last of Us que dans une émission de téléréalité ? Tant de questions auxquelles vous aurez bientôt les réponses grâce à ce format. Face caméra, un invité devra répondre par "plus" ou "moins" à une série de questions.

Première diffusion : 21/10/2020

PlayActu

À une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, la seule manière de se tenir informé de l'actu JV était de lire les magazines spécialisés. Nous allons ressusciter ces magazines en créant le nôtre avec notre propre touche de modernité. Un nouveau numéro sortira chaque mois via une vidéo reprenant la mise en page d'un magazine que l'on feuillette. Nous profiterons de cette opportunité pour informer nos fans de toutes les nouveautés à venir : nouvelles sorties, mises à jour, jeux PS+, etc.

Première diffusion : 14/10/2020.

Souvenirs de Play

La PlayStation fait partie de notre vie, et nous avons tous au moins une histoire de PlayStation à raconter. "Souvenirs de Play" nous permettra de mettre en avant les anecdotes épiques de joueurs PlayStation que nous illustrerons à l'aide d'animations.

Première diffusion : 28/10/2020.

Top X

Ce format sera constitué de courtes vidéos sous la forme de tops 10, et s'intéressera à chaque fois à un élément conversationnel pour la communauté gaming.

Première diffusion : le 26/10/2020.

Ragequit

Ce format sera constitué de courtes vidéos offrant des astuces et des conseils pour permettre à notre communauté de s'améliorer sur les jeux qui font l'actualité comme, par exemple, les meilleurs builds pour commencer un nouveau jeu, des explications sur certaines mécaniques, etc.

Première diffusion : 3/11/2020

Les programmes Twitch

Let's Play

Il s'agit d'un format live au cours duquel notre hôte jouera à l'un des grands jeux du moment. Bien entendu, nos fans pourront également interagir avec nous au cours de ce live via le tchat Twitch.

On ne les présente plus sur Twitter, Joël PostBad et Urban Le Pharaon animeront à tour de rôle cette émission.

Première diffusion : 13/10/2020

Challenge accepté

Il s'agit d'un autre live Twitch au cours duquel notre hôte devra relever des défis en jouant. Les fans auront la possibilité de choisir les contraintes que suivra notre hôte via une story Instagram communiquée sur la page PlayStation France.

Joel PostBad et Urban le Pharaon seront de nouveau au rendez-vous pour cette émission.

Première diffusion : 3/11/2020

Retour aux sources

Un nouveau format live au cours duquel notre hôte jouera à un jeu rétro en rapport avec l'actualité PlayStation.

Première diffusion : 22/10/2020

La bagarre

Une fois par mois, notre hôte et son invité(e) devront s'affronter sur différents jeux versus dans la Play House, toutes consoles PlayStation confondues.

Le comédien et auteur Gaël Mectoob aura la lourde tâche d'affronter les différents invités.

Première diffusion : 20/10/2020

Le podcast

Carte mémoire

Chaque mois, notre animatrice recevra des invités pour revenir sur l'histoire d'un jeu, d'une série ou d'une console, tout cela autour d'un enjeu principal. Il va sans dire que nos invités seront des experts dans le domaine abordé et ces derniers changeront à chaque épisode. Petite précision, ce podcast sera enregistré en audio et en vidéo et vous pourrez le retrouver sous ces deux formes sur nos plateformes de diffusion.

L'animatrice Salomé Lagresle partagera son expertise du jeu vidéo pour ce format.

Première diffusion : 25/10/2020.