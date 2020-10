Scientific Game Jam 100% en ligne du 16 au 18 octobre 2020

Créez un jeu vidéo scientifique en 48h !

La Scientific Game Jam 100% en ligne se déroule le week-end du 16 au 18 octobre. Elle rassemble des jeunes chercheurs et des développeurs de jeux pour créer des jeux vidéo à thématique scientifique.

Les jeux seront ensuite présentés en direct le dimanche à 14h. Les meilleurs projets, sélectionnés par un jury, obtiendront des prix !

Ne manquez pas non plus les conférences de chercheurs sur Sciences et Jeux vidéo, le dimanche après-midi entre 15h et 17h.

Que vous soyez ou non inscrits à la jam, suivez la diffusion publique le dimanche à partir de 14h sur la chaine Youtube de Lyon Game Dev.

Programme

La Scientific Game Jam se passe du vendredi 16 octobre 18h au dimanche 18 octobre 17h30. La partie création de jeux part du vendredi au dimanche à 14h. Ensuite, la diffusion publique commence :

présentation des projets réalisés pendant la jam de 14h à 15h

conférences de chercheurs sur Science et Jeux Vidéo de 15h à 17h

résultats et remise des prix par le jury de 17h à 17h30.

Résultats

Un jury composé de chercheurs, médiateurs scientifiques et professionnels du jeu vidéo récompensera les meilleurs projets de la Scientific Game Jam.

Les équipes dont les projets ont obtenu les "coup de coeur" du jury obtiendront une invitation à présenter leur projet lors d'un meetup spécial de Lyon Game Dev du jeudi 3 décembre

L'équipe qui aura gagné le grand prix obtiendra, outre l'invitation à présenter son projet au meetup spécial de Lyon Game Dev :

un stand à l'Indie Game Lyon #3 le 20 février 2021

des entrées gratuites pour la prochaine édition de la Scientific Game Jam en 2021 (si elle se tient en présentiel)

des clés du jeu vidéo coopératif Abyss Crew

Tous les projets seront ensuite disponibles gratuitement sur le site itch.io dédié à la jam.

Inscription

L'inscription est gratuite mais obligatoire pour participer à la création de jeu du vendredi soir au dimanche 14h. La jam est réservée aux doctorant.e.s, game designers, développeur.se.s, graphistes et dev audio, avec 70 places disponibles.

Une fois inscrits ci-dessus, vous pouvez rejoindre le serveur Discord de l'évènement.

Plus d'informations