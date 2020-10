Evry Games City, le nouveau rendez-vous "phygital" culture numérique et jeux vidéo

Suite au report pour cause de Covid-19 de sa 4éme édition initialement prévue en présentiel les 25 et 26 avril 2020, l'ENSIIE réinvente son événement "Evry Games City 4" pour vous faire vivre à tous une expérience "phygitale" les 21 et 22 novembre 2020.

Evry Games City est avant tout un carrefour de rencontres, d'échanges et de partage pour tous les amateurs et passionnés du jeu vidéo en Île-de-France. Véritable vitrine du dynamisme numérique de tout un territoire, c'est très naturellement que la ville d'Evry-Courcouronnes et l'agglomération de Grand Paris Sud soutiennent ce projet porté par l'ENSIIE.

Une occasion unique de découvrir, de s'informer et d'expérimenter des innovations résolument tournées vers la transformation digitale et le gaming.

Au programme pour cette première édition "phygitale" : Un plateau TV live twitch recevant de nombreux guests de l'univers du gaming sera installé au coeur de l'ENSIIE et rythmera tout au long du week-end les temps forts de l'événement. Tournois Esport amateurs online avec des consoles nouvelles générations à gagner (League of Legends, Super Smash Bros Ultimate, FIFA 21). Conférences sur le thème de l'inclusivité dans le jeu vidéo. Masterclasses autour de l'enseignement et du marché du jeu vidéo en France et dans le monde. Remise du prix "Indies Games City" pour mettre en lumière le "made in France" avec la présence de nombreux studios indépendants. Et enfin une Game jam en lien avec l'AFM organisée par les étudiants de l'ENSIIE sur le thème de "l'homme réparé".

Inscriptions gratuites pour tous sur www.evrygamescity.com, pour partager cette expérience collaborative autour du jeu vidéo et de la culture numérique avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIIE) ainsi que ses partenaires historiques : C-19, d'Evry-Courcouronnes, Agglomération Grand Paris Sud.

Plus d'informations et inscriptions