Deux députés aident un streamer à lever des fonds au profit d'Amnesty International lors du ZEvent Ce samedi 17 octobre, j'ai participé au direct du streamer Jean Massiet, diffusé sur Twitch, à l'occasion du ZEvent 2020 - Denis Masséglia, député de la 5e circonscription de Maine-et-Loire

Le ZEvent est un évènement caritatif majeur qui réunit chaque année les streamers français les plus suivis. Pendant plus de 50h, les participants diffusent du contenu vidéoludique en direct sur la plateforme Twitch et encouragent les spectateurs à se mobiliser pour soutenir financièrement une association.

Saluée par le Président de la République, l'édition précédente avait récolté plus de 3 millions d'euros en un week-end au profit de l'Institut Pasteur. Cette année, les fonds récoltés sont reversés à l'association Amnesty International.

C'est dans ce cadre que mon collègue député Ugo Bernalicis, Jean Massiet - à son invitation - et moi-même (NDLR : Denis Masséglia) nous sommes affrontés sur le jeu League of Legends dans le but de collecter un maximum de dons pour l'association.

Particulièrement investi dans l'écosystème vidéoludique et esportif depuis le début de mon mandat, au travers notamment du groupe d'études Jeu vidéo de l'Assemblée nationale, il m'était important de répondre à l'invitation du streamer Jean Massiet.

Il est essentiel d'encourager une mobilisation comme celle du ZEvent. Les jeux vidéo et les streams, particulièrement utilisés par les jeunes, s'illustrent ici comme de véritables outils au service direct d'une grande et belle cause. Je tiens donc à saluer l'engagement des streamers et des spectateurs mobilisés tout ce week-end pour une association reconnue d'intérêt général.