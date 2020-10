Deep Silver s'associe à Blacknut pour proposer Metro 2033 Redux et d'autres jeux emblématiques en Cloud Gaming Blacknut, plateforme de Cloud Gaming annonce l'arrivée prochaine des jeux de Deep Silver à son catalogue grâce à un accord de licence mondial entre les deux sociétés

L'expérience ultime de survie du FPS post-apocalyptique Metro 2033 Redux, l'action extravagante de Saints Row IV : Re-elected et Saints Row : Gat out of Hell, ou encore les paysages envoûtants du jeu de simulation de rallye de Dakar 18, sont certains des titres qui rejoignent le service de Cloud Gaming de Blacknut, et son offre d'abonnement mensuelle. Ces jeux sont déjà disponibles en avant-première en Italie pour Telecom Italia, partenaire privilégié de Blacknut, et seront très prochainement rendus disponibles à tous les abonnés de Blacknut.

La start-up Française de Cloud Gaming, permet avec son abonnement mensuel de jouer en streaming à plus de 400 jeux vidéo,et est déjà disponible dans 33 pays. Tous les jeux sont inclus dans l'abonnement mensuel sans engagement et pour jouer à des jeux PC et console sur n'importe quel appareil connecté : ordinateur, smartphone ou TV compatible (Android), ainsi que sur les Amazon FireTV's Stick pour une expérience complète.

Deep Silver est bien connu des joueurs du monde entier pour ses jeux vidéo développés sur toutes les plateformes, et ses franchises telles que Dead Island, Metro et Saints Row. Ce partenariat permet au Service de Cloud Gaming Blacknut de proposer les jeux de Deep Silver à ses abonnés et partenaires, pour rejoindre les plus de 400 jeux déjà disponibles dans le catalogue. Deep Silver rejoint ainsi la liste des 60+ éditeurs de jeux partenaires de Blacknut comme Gameloft, Square Enix, Focus Home Interactive, Curve Digital et plus encore.

"Nous sommes ravis de pouvoir proposer les jeux les plus emblématiques de Deep Silver aux abonnés de Blacknut", a déclaré Nabil Laredj, Directeur Business & Licensing de Blacknut. "Des jeux comme Metro 2033 Redux et Saints Row ont déjà séduit des millions de joueurs, et nous pouvons les faire découvrir à des millions d'autres grâce à l'expérience et la simplicité du Cloud Gaming."

Blacknut a lancé sa propre plate-forme de Cloud Gaming en 2018. Véritable révolution technologique, la plateforme permet de jouer directement depuis l'application, une fois celle-ci installée sur un appareil connecté de la maison. Vous transformez votre mobile ou votre ordinateur, ou votre Smart Tv en console d'un simple clic, sans attendre et simplement. L'utilisateur de Blacknut a ainsi la liberté de commencer à jouer sur un appareil, et de reprendre sa partie depuis un autre. Un vrai gain de temps, de simplicité, et une libération des contraintes de stockage en plus, puisque les jeux, mais aussi les sauvegardes, sont stockés dans le Cloud chez Blacknut. L'abonnement mensuel est à 14,99€/mois avec un accès illimité sur 4 appareils en simultané pour faire plaisir à toute la famille. L'offre est sans engagement, et un tarif "Découverte" à -50% pour le premier mois est actuellement proposé depuis le site de www.blacknut.com.