La Génération Z représente désormais un tiers de la population mondiale avec un pouvoir d'achat estimé à 143 milliards de dollars par an 98% des membres de la Génération Z, les individus nés après 1995, possèdent un smartphone, reçu en moyenne à l'âge de dix ans *

La plupart des membres de la Génération Z n'ont jamais connu un monde sans Internet, et leur premier téléphone était très probablement un smartphone. C'est pourquoi ils voient le monde à travers une autre perspective",

d'après Ted Krantz, PDG de App Annie.

"Les entreprises ont la possibilité de gagner la fidélité de ces nouveaux consommateurs. App Annie connecte les marques aux préférences mobiles de cette génération".

Les entreprises doivent comprendre les valeurs et les préférences des utilisateurs de ce public pour créer des expériences réellement engageantes sur des plateformes innovantes comme Snapchat".

Skye Featherstone, responsable marketing produit, Snap, Inc.

En France l'augmentation du nombre d'utilisateurs actifs par mois chez la Génération Z entre les Q3 2019 et 2020 était de 12,9%. Soit 1,6 fois plus que chez les utilisateurs de plus de 25 ans avec une augmentation de 7,9%.

Croissance moyenne entre le Q3 2019 et le Q3 2020 du nombre d'utilisateurs actifs par mois par tranche d'âge (Génération Z et plus de 25 ans)

En moyenne, un utilisateur de la Génération Z a passé 4,1 heures par mois sur les 25 meilleures applications non-gaming au cours du troisième trimestre 2020.

Parmi ces applications, les catégories Comics, Social (applications de discussion), Video Players & Editors, Photography et Education ont les plus hauts taux d'utilisateurs actifs par mois parmi la Génération Z (sur Google Play). Au Q3 2020 on recense notamment 3,4 heures passées par utilisateur de la Génération Z sur les applications de type Comics.

En ce qui concerne les applications de la catégorie Social en France, au troisième trimestre 2020, TikTok et Snapchat se sont vu devancés par l'application Discord-Chat for Gamers, en termes d'utilisateurs actifs par mois chez la Génération Z.

Chaque utilisateur de la Génération Z a passé environ 6,7 heures par mois sur les 25 meilleures applications gaming au Q3 2020 dans le monde.

Les jeux d'actions de type Core, menés par les jeux Battle Royale tels que PUBG Mobile et Free Fire ont représenté près de 25 % du temps passé par les joueurs de la Génération Z au Q3 2020 dans le monde. Les jeux de simulation de la catégorie Casual comme Minecraft Pocket Edition ou Roblox sont aussi beaucoup joués par la Génération Z comparés aux autres genres. Souvent, les jeux multijoueur sont les plus appréciés.

En France, les jeux les plus joués en termes d'utilisateurs actifs au Q3 2020 ont été Subway Surfer, Clash Royal et Clash of Clans.

Part de temps passé sur les meilleures applications gaming par tranche d'âge au Q3 2020 (Sur Android)

Les applications de finance et de shopping ont connu une croissance de 60% chacune parmi la Génération Z dans le monde entre les Q3 2019 et 2020 (sur Android).

En France, les applications de finance les plus utilisées par la Génération Z au Q3 2020 en termes d'utilisateurs actifs par mois ont été PayPal, Ma Banque et Caisse d'Epargne.

Les applications financières non bancaires performent particulièrement bien avec la génération Z dans le monde montrant ainsi une opportunité forte pour les banques mobiles de toucher cette cible.

En France, les applications de shopping les plus utilisées par la Génération Z au Q3 2020 en termes d'utilisateurs actifs par mois ont été Shein, Vinted et AliExpress.

Concernant les applications de shopping, on constate que la Génération Z utilise peu les 20 meilleures applications du marché, une opportunité pour les marques de se positionner sur cette population.