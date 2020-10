Game made in France : Vivre le jeu vidéo français en Live du 29 octobre au 1er novembre

Games Made in France dévoile ses jeux en vidéo. Du 29 octobre au 1er novembre, les curieux pourront découvrir et tester des titres aussi variés que Humankind, Solasta : Crown of the Magister et The Last Spell. Sur Steam et sur Twitch, le public de Games Made in France pourra suivre MisterMV, Maghla, At0mium et DamDamLive présenter les jeux et échanger avec les développeurs. Les 18 premiers jeux révélés sont à découvrir sur https://jeuxmadeinfrance.fr

Au programme

Windjammers 2

The Last Spell

Pharaoh : A New Era

Plus de 20 ans de jeux avec Arkane

Microsoft Flight Simulator

Tell Me Why

Humankind

Bloodbowl 3

Solasta : Crown of the Magister

Darksburg

Curse of the Dead Gods

Legend of Keepers

Rogue Lords

Snowtopia

Fallback

Neurodeck

Cranked Up

Warchief

Et bien d'autres, grâce au soutien du CNC et des associations régionales du jeu vidéo. L'événement est organisé en partenariat avec Steam et la Paris Games Week.

Pour découvrir la sélection des jeux français 2020 et toutes nos animations, suivez Jeux Made in France sur Facebook, Steam et Twitter.