Ecologie et jeux vidéo - Le jeu vidéo face à la crise écologique

Pour la 8e édition du festival Press Start, la Bpi s'est penché sur la thématique du Post-Apocalyptique, sous-genre de la science-fiction qui projette le joueur dans une vie après la catastrophe.

La table ronde "Ecologie et jeux vidéo - Le jeu vidéo face à la crise écologique" est animée et modérée par Erwan Cario, journaliste à Libération et accueille :

Esteban Giner, doctorant-chercheur (CREM, Université de Lorraine)

Alexandre Pointet, ingénieur process construction biosourcée (Seeds of Resilience)

Cette conférence a été organisée en partenariat avec l'OMNSH, observatoire des mondes numériques et sciences humaines. L'enregistrement a été réalisé le 26 septembre 2020 à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou.