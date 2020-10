La Game Connection se déroulera finalement en ligne, gratuitement

Comme vous le savez sans doute, la situation pandémique empire, notamment en France où la deuxième vague frappe actuellement très fort.

Dans cette situation difficile et selon les dernières nouvelles du gouvernement français, nous avons décidé d'annuler nos événements mondiaux, Game Connection Europe et Asia 2020 pour assurer la sécurité de nos participants. Nous avons hâte de vous revoir à l'avenir lors de l'un de nos événements car nous pensons que les réunions physiques sont les meilleures pour développer votre réseau et votre entreprise.

Cependant, nous croyons que dans les moments difficiles, il est important de s'entraider. C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir gratuitement notre système de matchmaking Let's Meet à tous les professionnels du jeu vidéo du 7 au 11 décembre.

Pendant 5 jours, vous pourrez avoir des rencontres virtuelles avec les autres participants, regarder des sessions et la cérémonie des Indie Development Awards.

Les inscriptions seront ouvertes sur notre site Internet la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Restez en sécurité !