Virtuality : Le salon professionnel dédié aux réalités virtuelles et augmentées 4ème édition - du 2 au 4 décembre 2020 - Entièrement en ligne

Virtuality, le salon professionnel dédié aux réalités virtuelles et augmentées, est de retour pour la 4ème année. Il est accompagné pour la première fois par la plateforme digitale 100% made in France Teemew. Un projet révolutionnaire dans le monde de l'événementiel et une solution à fort potentiel pour tous les organisateurs de salons professionnels.

Virtuality se transforme en s'organisant totalement en ligne, tout en augmentant encore sa mission d'accélérateur business. Le salon renforce ses interactions avec l'écosystème international de la XR (VR/AR) et reste le lieu par excellence pour s'informer et dialoguer autour des différents enjeux du secteur.

Un tout nouveau format d'événement virtuel, abordé par une équipe de spécialistes des mondes virtuels et de l'événementiel : une réponse concrète et 100% française aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Avec la crise sanitaire, la mise en place de nouveaux formats événementiels semble plus qu'important : nécessaire pour une industrie en difficulté. Ce contexte force le secteur à se renouveler et à innover, à rester actif pour rester vivant.

Dans cette optique, les équipes de Teemew (une marque de Manzalab) et de Virtuality, se sont réunies pour développer une plateforme adaptée aux professionnels de l'événementiel. L'alliance du savoir-faire technique de Teemew et des connaissances sur la production de salons professionnels de Virtuality a ainsi permis le développement d'une solution unique sur le marché. Un véritable monde virtuel business, inauguré lors de la 4ème édition de Virtuality les 2, 3 et 4 décembre 2020.

Après avoir étudié l'ensemble des solutions digitales existantes pour les organisateurs de salons professionnels, nous ne trouvions pas de solution adaptée à nos besoins et à nos standards de qualité. Nous devions aussi trouver un business model viable et proposer une expérience adaptée aux besoins business de nos clients. Les équipes de Teemew ont parfaitement compris nos problématiques et nous avons immédiatement entrepris de produire ensemble Virtuality Experience. Rapidement, cette solution pourra être déployée, et si nécessaire adaptée, pour de nombreux autres événements professionnels."

Olivier Godest, CEO Virtuality

"Notre solution Teemew est l'aboutissement de 6 années de R&D. Notre travail a porté sur la présence virtuelle et le travail collaboratif en réalité virtuelle. Jusqu'à présent, Teemew était principalement utilisé pour des besoins de formation, par exemple avec la Masterclass de Polytechnique ou pour prendre à distance des décisions importantes, comme le briefing d'état-major des Armées. Grâce à l'impulsion de Virtuality, nous avons développé une solution spécifique pour les salons, utilisable par tous sur PC et Mac. Parce que nous pensons que la présence virtuelle est une réponse au monde de demain, où les enjeux écologiques seront plus importants et les déplacements physiques moins nombreux."

Clément Merville, CEO Manzalab

Les visiteurs du salon Virtuality pourront ainsi se déplacer, depuis chez eux, dans un univers virtuel et y organiser des activités similaires à celles organisées lors de l'événement physique : visiter des stands et y discuter avec des exposants, faire du networking et échanger des cartes de visite (virtuelles) ou encore participer à des conférences.

Le salon sera ouvert 24/24h à tous les professionnels internationaux.

Chaque participant aura la possibilité de créer en quelques secondes son propre avatar photoréaliste, à partir d'un simple selfie.

Il sera possible pour l'ensemble des participants de circuler librement, d'envoyer des demandes de connexion aux autres visiteurs, d'échanger par la voix ou par texte, d'échanger des cartes de visites virtuelles, de consulter et d'assister à des présentations, de consulter des vidéos, etc.

35 entreprises ont d'ores et déjà franchi le pas pour acquérir un stand virtuel, parmi elles des partenaires historiques de l'événement comme Microsoft ou Orange mais aussi de nombreux autres acteurs dans l'industrie de la XR comme Minsar, Cap Gemini, Numix, Hervé, Synergiz, Light & Shadows, Le Pavillon, Timescope ou encore Lenovo.

Un programme riche est également prévu dans l'auditorium virtuel : des prises de parole auront lieu chaque jour de 10 : 00 am jusqu'à 7 : 30 pm CET sous forme de keynotes, de tables rondes et de sessions de pitches.

Des speakers internationaux de renom sont d'ores et déjà confirmés comme : Joanna Popper (HP), Amy Peck, Robert Scoble, Andy Fidel, Dave Haynes (Vive X), Elizabeth Baron (Unity Technologies), Jason Lovell (PwC) ou encore Lucas Rizzotto.

Une ouverture vers l'international grâce au virtuel

Organiser un événement professionnel virtuel offre un certain nombre d'avantages.

L'un des plus notables est la possibilité de combiner le développement de l'accessibilité internationale du salon avec la réduction de l'empreinte carbone : des visiteurs venus de partout dans un salon plus écologique !

En effet, tout en évitant de nombreux déplacements, générateurs d'émissions polluantes, Virtuality accueillera de nombreuses et nombreux représentants d'entreprises internationales du secteur de la XR et a pour objectif de convaincre des visiteurs du monde entier de se rendre sur cette plateforme événementielle inédite.

Quelques pays déjà représentés : France, Belgique, Italie, Danemark, Suède, Lituanie, Etats-Unis, Argentine, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Inde, Chine, Espagne, Afrique du Sud, Tunisie, Chili, Brésil…

Virtuality un accélérateur business dans le secteur de la XR

Grâce à cette nouvelle plateforme, Virtuality poursuit sa mission d'accélérateur business de référence sur le marché de la XR (VR/AR) en favorisant les rencontres professionnelles, régulièrement transformées en projets concrets après l'événement. Le salon souhaite ainsi doper encore la croissance de ce secteur d'activité en plein essor.Cette solution événementielle permet aux entreprises du secteur de rester visibles, accessibles et proactives en termes de business. Il est essentiel pour le secteur de continuer à rester en mouvement.

Informations pratiques

Disponible sur PC, Mac et Oculus Quest.

Du mercredi 2 décembre 10 : 00 am CET au vendredi 4 décembre 2020 18 : 00 pm CET.

Gratuit et réservé aux visiteurs professionnels

Demande d'accréditation

Plus d'informations