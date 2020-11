Evry Games City présente le prix "Indie Games City"

Evry Games City revient pour sa 4ème édition le 21 et 22 novembre 2020 et n'oublie pas les jeux indépendants et les développeurs français.

Cette année pour cause de Covid-19, notre rendez-vous annuel se fera en digital et en live sur www.evrygamescity.com.

Notre passion du jeu vidéo et notre envie de mettre en lumière les développeurs indépendants français restent inchangées. C'est pourquoi Evry Games City 4, a décidé pour cette nouvelle édition de s'associer à Peter Pescari le fondateur de Indie Beard Communication pour orchestrer l'ensemble de l'organisation des "Indie Games City 2020".

Cliquez ici pour la présentation du prix "Indie Games City"

Prix Indie Games City 2020

Le dimanche 22 novembre, les jeux indépendants seront donc à l'honneur en streaming sur la chaine Twitch d'Evry Games City pour remettre le prix "Indie Games City 2020".

Remportez le prix d'une valeur de 11.000€

Une année gratuite au C-19 Jeux Video @ Evry-Courcouronnes

Valeur environ 10.000€ HT Une bannière sur la newsletter AFJV.com

Valeur 900€ HT Une prestation de conseil marketing par Mylène 'Konala' Lourdel.

Valeur 400€ HT 2 offres d'emploi offertes sur le job board JV AFJV.com

Valeur 198€ HT

Critères de sélection

Jeux sortis en early Access depuis le 1er janvier 2019 et toujours en cours de développement.

Jeux en Final Release sortis ou à sortir entre le 1er novembre 2019 et le 31 septembre 2021.

Envoyez les éléments suivants par email à helloindiebeardcommunication.fr jusqu'au lundi 9 novembre 14h :

1 pitch de votre jeu en quelques lignes

2 screenshots ingame (1080 x 1920 maxi compressé en.jpg)

Logo du jeu en PNG

1 vidéo / trailer du jeu (lien YouTube)

Nb : Chaque jeu indépendant sera mis en avant sur la page Indies Games du site www.evrygamescity.com

Cliquez ici pour accéder aux modalités d'inscriptions

Présentation du jury