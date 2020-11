Plug In Digital dévoile son nouveau label : PID Publishing L'expert en distribution de jeux vidéo annonce une nouvelle marque d'édition et un partenariat avec les créateurs du succès international Monument Valley

L'expert français de la distribution Plug In Digital est fier d'annoncer le lancement d'un nouveau label d'édition de jeux vidéo : PID Publishing.

Avec cette nouvelle marque, Plug In Digital va proposer aux studios indépendants une nouvelle offre d'édition très flexible sur toutes les plateformes (consoles, mobile, PC et services de cloud gaming). Elle s'adresse autant à des projets inédits qu'à des partenariats en co-édition pour porter des jeux existants vers de nouvelles plateformes.

Déjà fort de récentes collaborations avec le concepteur vétéran Eric Chahi pour Paper Beast ou avec de jeunes studios talentueux pour Flipon, Ghost of a Tale et Unmemory, le portfolio de PID Publishing accueille officiellement aujourd'hui Alba : A Wildlife Adventure, le nouveau jeu du studio britannique ustwo games. Cette équipe cosmopolite est à l'origine de Monument Valley, un des grands succès du jeu vidéo indépendant de ces dernières années.

Ce partenariat illustre parfaitement un des positionnements forts de la marque : offrir un soutien dans l'édition sur PC et consoles à un studio renommé qui souhaite préserver son autonomie sur les plateformes mobiles. Plus d'informations sur Alba : A Wildlife Adventure seront d'ailleurs bientôt révélées par ustwo games.

Avec l'annonce de cette nouvelle marque, Plug In Digital renforce sa position d'éditeur dans l'industrie du jeu vidéo. Après Dear Villagers, label premium lancé avec succès en début d'année dernière, PID Publishing vient enrichir l'offre éditoriale de Plug In Digital avec un catalogue de jeux très diversifié et une présence sur toutes les plateformes, notamment les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X|S attendues pour la mi-novembre.

Francis Ingrand, fondateur et PDG de Plug In Digital, déclare :

La création de ce nouveau label d'édition est une étape clé dans notre stratégie de croissance. Nous avons progressivement fait d'une petite agence de conseil en développement commercial un acteur majeur de la distribution de jeux vidéo dans le monde entier. De la même façon nous cherchons aujourd'hui à étoffer patiemment nos compétences, nos investissements et nos succès en tant qu'éditeur. Cette deuxième marque nous donne la possibilité de coopérer de façon plus flexible avec des studios aux productions et aux profils très différents, afin de construire une offre de jeux à la fois ambitieuse et adaptée aux nombreux marchés qui composent le jeu vidéo, première industrie culturelle dans le monde."

Aujourd'hui portée par une équipe de six personnes, la marque bénéficiera naturellement du soutien et de l'expertise de l'ensemble de Plug In Digital, soit plus de 35 personnes réparties entre Montpellier, Paris et Shanghai, où l'entreprise a ouvert une succursale l'an passé afin de mieux adresser le marché chinois, désormais premier marché mondial.

L'actualité de PID Publishing sera riche sur cette fin d'année avec la sortie prochaine des versions Nintendo Switch de Iris and the Giant et Alt-Frequencies, ainsi que l'annonce de nombreux titres à venir pour 2021.