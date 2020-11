Le Grand Festival Gaming s'invite chez vous du 18 au 22 novembre 2020 Intel et ESL offrent aux amateurs de jeux vidéo et d'innovation le premier événement Grand Festival Gaming, 100% en ligne, rendant enfin accessibles les contenus et animations à tous partout en France !

Intel et ESL sont heureux de présenter la première édition du Grand Festival Gaming, un événement 100% digital dédié au Gaming, à l'Esport, au Divertissement et à l'Innovation, qui se tiendra du 18 au 22 novembre 2020 sur Twitch. Suite à l'annulation des grands rendez-vous vidéoludiques de 2020, Intel et ESL se mobilisent pour créer un événement digital fort et permettre aux amateurs de jeux vidéo de vivre leur passion où qu'ils soient en France. Plus besoin pour les visiteurs de traverser la France pour vibrer au diapason de leur rendez-vous gaming favori, lors des meilleures compétitions esports ou pour découvrir les dernières nouveautés technologiques ! Depuis près de 20 ans, ESL et Intel travaillent de concert à la croissance de l'écosystème esport mondial. Ensemble, ils ont bâti les fondations de cette industrie, permettant même l'avènement de nombreuses légendes de l'esport. Des solutions technologiques CPU aux collaborations avec les constructeurs aux éditeurs de logiciels, Intel est au coeur de l'innovation pour les joueurs et les créateurs. Fort de cette expertise, combinée avec l'implication d'acteurs français et internationaux majeurs, le Grand Festival Gaming proposera des contenus variés pour une audience en demande croissante de divertissement, disponibles sur 4 chaînes en live sur Twitch : Une chaîne Esport pour suivre l'ESL Championnat National, les Intel Extreme Masters sur Counter Strike : Global Offensive (Valve) ainsi qu'un tournoi d'influenceurs sur Valorant (Riot Games).

Une chaîne Divertissement dédiée aux animations sur scène, en plateau et à la maison, avec des contenus interactifs et notamment un défi innovant et inter-villes sur Fortnite (Epic Games) avec les meilleures équipes Françaises représentant leur ville, et bien d'autres défis et quizz avec des tonnes de surprises !

Une chaîne Innovation mettant à l'honneur la technologie et l'innovation avec le Labo Fnac, des tests produits et la Tech Arena, une programmation VivaTech de Challenges Startups, Conférences et Masterclass pour décrypter les tendances de demain avec les plus grands experts et gamers du secteur.

Une chaîne principale pour retrouver les temps forts des 3 autres chaînes mais également des interviews d'invités et de personnalités au sujet du gaming et de la technologie. Les communautés locales prendront également la parole autour de l'événement et de ses contenus. Les organisateurs sont fiers de compter parmi leurs partenaires la Fnac, acteur incontournable sur le marché du jeu vidéo et référent dans le domaine de l'innovation, qui proposera la boutique officielle du festival, ainsi qu'Asus ROG (Republic Of Gamers), qui équipera les studios pendant toute la durée de l'événement en matériel PC ROG Zephyrus Duo 15 et setup gaming complets (tours, écrans, casques, claviers, souris, tapis). ROG interviendra également sur du contenu divertissement durant deux temps forts pendant le week-end. Le Grand Festival Gaming est un événement gratuit, accessible partout en France, avec des lieux de création décentralisés (studios de production) en région, afin d'impliquer les communautés locales et proposer une célébration de fin d'année pour tous les fans de jeux vidéo. Retrouvez toutes les informations sur le site officiel de l'événement.