Glitch #2 - Modding et propriété intellectuelle : La reprise de créations de tiers par les joueurs & streamers par Level 256, la plateforme esport de développement économique & d'innovation et l'association Les Maîtres du Game, l'association esport et gaming des avocats au barreau de Paris

Chaque jour, des millions de personnes jouent aux jeux vidéo. Certains en compétition (l'esport), d'autres pour leur plaisir. Certains en font même leur métier, et d'autres créent leurs propres versions des jeux (les mods). Mais alors quels sont les droits appliqués aux jeux vidéo utilisés ? Nous le savons tous, la propriété intellectuelle d'un jeu vidéo est détenue par l'éditeur. Alors comment se passe la reprise de ces jeux dans des compétitions, par des joueurs ou des streamers ? Ce sont les questions que nous nous sommes posées pour cette nouvelle conférence Glitch : La reprise de créations de tiers par les streamers et les joueurs esportifs. Nous aborderons trois thèmes spécifiques : les mods et leur rapport avec l'esport ; la propriété intellectuelle des joueurs et les enjeux du streaming. Vous avez envie d'être incollables sur les mods, d'appréhender leur rapport avec l'esport ? De connaître les droits de chacun et comment cela se passe en pratique ? Toutes les réponses sont dans la vidéo de retranscription de la table-ronde : Intervenants Florence Houisse , avocat au barreau de Paris spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et membre de l'association Les Maîtres du Game

, fondateur du studio de jeux vidéo Monkeymoon Fabien "Chips" Culié, caster pour O'Gaming sur League of Legends, chaîne de streaming spécialisée sur les compétitions d'esport Modération Emeline Guedes, Chargée d'affaire à Level 256 et doctorante au CERDI sur l'encadrement juridique de l'esport