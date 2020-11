Octobre 2020 : Rapport NPD Group sur les ventes de jeux vidéo aux Etats-Unis (digital / physique / VPC) Par Mat Piscatella, analyste du secteur des jeux vidéo pour NPD

Dépenses totales de l'industrie du jeu vidéo

Les dépenses de consommation en consoles, contenu et accessoires de jeux vidéo ont atteint 3,8 milliards de dollars en octobre 2020, soit 14% de plus qu'il y a un an. Le mobile, l'abonnement, le matériel et les accessoires figuraient parmi les segments de croissance les plus importants. Les dépenses cumulatives de l'année ont totalisé 37,5 milliards de dollars, soit 20% de plus qu'à la même période en 2019.

The NPD Group - Ventes de jeux vidéo aux Etats-Unis - octobre 2020

Période de référence : du 04/10/2020 au 31/10/2020

Ventes d'octobre 2020, en millions de dollars Oct. 19 Oct. 20 CHG Ventes totales de jeux vidéo $3 358 $3 836 14% Matériel / hardware de jeux vidéo $183 $259 41% Contenu de jeu vidéo (1) $3 054 $3 429 12% Accessoires de jeux vidéo $121 $148 23% Ventes depuis début 2020, en millions de dollars 2019 YTD 2020 YTD CHG Ventes totales de jeux vidéo $31 260 $37 495 20% Matériel / hardware de jeux vidéo $2 062 $2 542 23% Contenu de jeu vidéo (1) $27 798 $33 195 19% Accessoires de jeux vidéo $1 400 $1 757 25%

(1) Jeux complets, DLC / MTX et dépenses d'abonnements sur les consoles, cloud, mobile, portable, PC et VR

Pleins feux sur les ventes de jeux complets (hors dépenses après le lancement)

FIFA 21 a été le jeu le plus vendu d'octobre, c'est la première fois qu'une franchise FIFA est n°1 dès son lancement sur le marché américain. FIFA 21 était le jeu le plus vendu d'octobre sur les plates-formes PlayStation et Xbox.

Watch Dogs : Legion a fait ses débuts en tant que troisième jeu le plus vendu d'octobre, malgré seulement trois jours de suivi des ventes dans le mois. Watch Dogs : Legion était le deuxième jeu le plus vendu du mois sur les plateformes Xbox et le troisième jeu le plus vendu du mois sur les plateformes PlayStation.

NHL 21 est entré dans les charts en tant que quatrième jeu le plus vendu en octobre. Les ventes en dollars pour ce mois de lancement ont été les plus élevées pour une sortie NHL depuis le lancement en septembre 2015 de NHL 16.

Mario Kart Live : Home Circuit est le cinquième jeu le plus vendu d'octobre et le jeu le plus vendu sur les plateformes Nintendo.

Neuf des 20 titres les plus vendus d'octobre ont été publiés par Nintendo.

Top 20 des jeux vidéo en juillet 2020

Jeux complets, numériques et physiques, des plates-formes Nintendo eShop, PlayStation, Steam et Xbox pour les éditeurs du Digital Leader Panel, classés sur les ventes en dollars

# Mois -1 Titre Editeur 1 - FIFA 21 Electronic Arts 2 3 Madden NFL 21 Electronic Arts 3 - Watch Dogs: Legion Ubisoft 4 - NHL 21 Electronic Arts 5 - Mario Kart Live: Home Circuit Nintendo 6 2 Super Mario 3D All-Stars* Nintendo 7 8 Animal Crossing: New Horizons* Nintendo 8 9 Star Wars: Squadrons Electronic Arts 9 6 Call of Duty: Modern Warfare Activision Blizzard (Corp) 10 11 Crash Bandicoot 4: It's About Time Activision Blizzard (Corp) 11 10 Mario Kart 8: Deluxe* Nintendo 12 12 Ghost of Tsushima Sony (Corp) 13 5 NBA 2K21* Take 2 Interactive (Corp) 14 1 Marvel's Avengers Square Enix Inc (Corp) 15 14 Super Smash Bros. Ultimate* Nintendo 16 13 Ring Fit Adventure Nintendo 17 17 The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Nintendo 18 4 Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Activision Blizzard (Corp) 19 20 Super Mario Party* Nintendo 20 16 New Super Mario Bros. U Deluxe* Nintendo

* Ventes numériques non incluses

Matériel

En octobre 2020 les dépenses en consoles de jeux vidéo ont augmentées de 41% par rapport à il y a un an, à 259 millions de dollars. La croissance des ventes de Nintendo Switch a compensé les baisses sur les autres plates-formes. Depuis le début de l'année, les dépenses en consoles ont totalisé 2,5 milliards de dollars, soit 23% de plus qu'il y a un an.

Nintendo Switch a établi un nouveau record de ventes pour une console aux Etats-Unis en octobre, battant le précédent record établi par la Nintendo Wii en octobre 2008. Nintendo Switch a été la console la plus vendue aux Etats-Unis pendant 23 mois consécutifs, également un record.

Les ventes en dollars depuis le début de l'année de Nintendo Switch sont les deuxièmes les plus élevées de toutes les plates-formes de l'histoire des Etats-Unis, derrière seulement les ventes en dollars de 2008 de la Nintendo Wii (sur la même période).

Accessoires

Les dépenses en accessoires ont totalisé 148 millions de dollars, un record pour un mois d'octobre, soit 23% de plus qu'il y a un an. Depuis le début de l'année, les dépenses ont augmenté de 25%, pour atteindre le chiffre record de 1,8 milliard de dollars.

Les dépenses de manettes de jeu ont atteint un nouveau record de ventes en dollars américains en octobre. La manette sans fil Xbox Elite Series 2 était la manette de jeu la plus vendue en octobre (ventes en dollars).