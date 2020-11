Europa Games Week 2020 - Les rencontres européennes du Jeu Vidéo à Strasbourg Evénement en ligne les 20 et 21 novembre 2020 en live depuis Strasbourg

Europa Games Week est un événement en ligne qui rassemble plusieurs temps forts autour du jeu vidéo sur deux jours les 20 et 21 novembre 2020 en live depuis Strasbourg. L'évènement se veut à destination d'un public professionnel ou amateur s'intéressant au domaine de la création européenne de jeux vidéo.

Suite aux dernières mesures sanitaires, l'événement a été entièrement dématérialisé et sera accessible en ligne par le biais d'une Web TV. Afin d'apporter un peu de réconfort et de chaleur dans cette période difficile, nous avons essayé de réfléchir à notre évènement afin qu'il soit le plus bienveillant possible tout en gardant un caractère instructif et utile à celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la confection de jeux vidéo.

Conférences : venez faire le plein de connaissances et nouvelles réflexion grâce aux nombreuses conférences, tables rondes, interviews et rencontres s'étalant sur les après midi du vendredi 20 et samedi 21 Novembre.

Convivialité : venez également vous détendre grâce à des activités plus ludiques telles qu'une visite de Strasbourg reproduite dans Minecraft, un quiz, un concert et plein d'autres moments chaleureux à vivre ensemble.

Activité : si vous souhaitez développer vos propres compétences, quel que soit votre niveau, dans une Game Jam pas comme les autres organisée sur trois jours en parallèle de l'événement. Il s'agit d'un atelier de création libre dans lequel nous souhaitons aborder les valeurs de la bienveillance, la mixité et le bien-être au travail (no-crunch). Toute personne est invitée à participer dans la limite des places disponibles (événement sur inscription).

Programme

Vendredi 20 Novembre 2020 - 14h00 à 18h00 : LabEurope

La journée de vendredi sera dédiée au LabEurope avec des conférences traduites en

anglais et organisées par une collaboration entre Europe Créative, l'Eurométropole de Strasbourg. Un ensemble d'interventions menées par des professionnel-les et chercheur-euses européen-nes se dérouleront sur toute l'après-midi, de 14h00 à 18h00.

Différentes thématiques seront traitées dont l'égalité des chances, le financement et la production dans le domaine du jeu vidéo. Voici trois des principales tables rondes qui seront menées durant le LabEurope.

Table ronde "L'égalité des chances dans le jeu vidéo" : Comment lutter contre le harcèlement et quelles propositions pour plus d'égalité F/H ?

Table ronde "Le financement d'un jeu vidéo indépendant" : Quels moyens et outils de financement d'un jeu vidéo ?

Table ronde "La production d'un jeu vidéo indépendant" : Quels atouts pour se différencier face à la concurrence ?

En parallèle, le groupe de recherche sur le jeu de l'Université de Strasbourg propose une journée d'étude "Jeux et détournements" vendredi 20 novembre à partir de 9h00. Plus d'informations sur https://jeu.unistra.fr/

Samedi 21 Novembre 2020 - 14h00 à 18h00 : Strasbourg Games Community

La journée de samedi voit le jeu vidéo strasbourgeois être mis à l'honneur par l'association Strasbourg Games Community

Au programme :

L'interview de Claire Léger - Producer chez Spiders.

Une table ronde sur l'égalité des chances menée par des intervenant-es français-es et strasbourgeois-es aux parcours bien distincts.

La présentation du projet Achencraft qui s'attèle à reconstituer la ville de Strasbourg en virtuel dans Minecraft.

La présentation de Connexions, une exposition branchée jeu vidéo accessible en ligne par VR Chat.

Un quiz jeux vidéo avec La Chronique du Geek

Un concert live du No Limit Orchestra, orchestre Strasbourgeois reprenant et adaptant les thèmes anthologiques de nos jeux vidéo préférés.

