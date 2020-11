5 prédictions pour le marché des applications mobiles en 2021 Alors que nous sortons d'une année bouleversée par la pandémie de la Covid-19 quelles seront nos nouvelles habitudes de consommation d'applications mobiles en 2021 ?

L'année 2020 a bouleversé et redéfini notre vie quotidienne. Alors que les états tentent de maintenir la propagation de l'épidémie, le télétravail, les distanciations sociales et les restrictions de voyages sont devenues la nouvelle norme. Les consommateurs contraints de rester chez eux, se sont alors tournés vers le mobile afin de rester connectés, divertis et informés. En cette fin d'année 2020, App Annie a analysé le marché du mobile et dévoile ses 5 prédictions pour 2021.

1. Tik Tok devrait atteindre 1,2 milliards d'utilisateurs actifs par mois dans le monde en 2021

TikTok a connu une forte croissance du nombre d'utilisateurs actifs par mois en 2020 triplant quasiment sa présence mondiale depuis 2018. En 2021, l'application ne devrait pas seulement atteindre la barre des 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois mais atteindre celle des 1,2 milliard. Parmi les autres applications ayant atteint les 1 milliards d'utilisateurs actifs par mois figurent Facebook, WhatsApp et WeChat.

Au troisième trimestre 2020, TikTok était la deuxième meilleure application (hors applications gaming) en matière de revenus. Cela témoigne de l'ampleur et de la solidité de l'engagement de ses utilisateurs. TikTok se démarque des autres applications de réseaux sociaux, qui monétisent principalement grâce aux recettes publicitaires. Si Tiktok se monétise également grâce aux publicités, l'application encourage également ses utilisateurs à dépenser par un système de cadeaux virtuels qui sont en fait des donations. TikTok encourage ainsi la créativité et les dépenses. Aussi, les utilisateurs apprécient le format des contenus sur TikTok : des vidéos courtes, répétitives et générées par les utilisateurs grâce à des outils d'édition faciles et performants. TikTok représente pour les entreprises une bonne opportunité de s'engager auprès d'une large base de d'utilisateurs.

2. En 2021, 43% de nos activités à domicile s'effectueront sur mobile

Le mobile est devenu notre porte de sortie vers le monde extérieur et le temps passé sur les applications des catégories "activités à domicile" devrait dépasser 1,3 milliard d'heures dans le monde sur Android en 2021. En 2021, App Annie prévoit en effet une explosion et une prépondérance des activités à domicile. Ce dernier sera l'épicentre de nos activités sociales et professionnelles.

Les applications de travail et d'enseignement devraient afficher un taux de croissance annuel moyen de respectivement 57 % et 62 % en 2021. Et ce, notamment grâce à l'utilisation croissante des applications de vidéoconférence telles que Zoom. L'entreprise a connu un fort succès et est sur le point de lancer une nouvelle expérience virtuelle, la plateforme OnZoom.

En France Zoom se classe d'ailleurs en tête du classement des applications de vidéo conférence les plus téléchargées entre Janvier et Septembre 2020.

Le "couch commerce" (ou m-commerce), s'apprête à devenir la première forme d'achat des consommateurs. Les applications de livraisons s'adaptent afin de répondre à la forte demande et de développent des moyens de livraison en respectant les mesures de distanciations sociales.

App Annie prédit un nouveau record pour la saison des achats de Noël de 2020 en estimant que les consommateurs américains passeront 1 milliards d'heures sur les applications mobiles Android. Le temps passé sur les applications d'achat en 2021 atteindrait alors un taux de croissance annuel moyen de 40 % sur quatre ans. Alors qu'ils seront incités à rester à la maison les consommateurs continueront à commander sur des applications de livraison de nourriture comme DoorDash et Uber Eats pour combler le manque des restaurants. Les applications de livraison de repas seront en effet au coeur des stratégies de vente des restaurants alors que le tourisme et l'hôtellerie sont durement touchés par la crise.

Plus de 31 milliards d'heures par an seront passées sur les application bancaires (sur Android) dans le monde en 2021. Un chiffre qui représente un taux de croissance annuel moyen de 35 % sur quatre ans. L'incertitude économique liée aux premières vagues de la Covid-19 a favorisé l'adoption par les utilisateurs des applications financières. Les consommateurs ont confiance en leur téléphone pour effectuer leurs paiements ou investissements et App Annie estime que l'utilisation des applications financières va continuer de croître. Cela inclue notamment les applications bancaires comme Barclays Mobile Banking et les applications de fintech comme PayPay.

Au deuxième trimestre 2020, les revenus trimestriels de l'application de fitness Peloton ont augmenté de 172 % par rapport à l'année passée. Les bénéfices par action de l'entreprise ont dépassé près de trois fois les prévisions. La demande en applications fitness a explosé ces derniers mois et les revenus des entreprises proposant une offre mobile, comme Peloton, ont connu une forte croissance. Dans la mesure ou le "retour à la normale" reste dépendant du développement d'un vaccin, App Annie prévoit que le fitness à domicile va continuer à se développer en 2021.

Le streaming sur mobile va continuer à se développer en 2021 pour atteindre plus de 1000 milliards d'heures (sur Android). Peloton suit la tendance du marché du streaming en proposant des cours en live et Disney a annoncé qu'il fera du streaming sa stratégie principale, une tendance que d'autres entreprises vont certainement suivre.

3. Les consommateurs vont dépenser plus de 120 milliards de dollars en jeux mobiles en 2021

En raison de la crise, les jeux mobiles ont atteint des records en matière de téléchargements aux Q2 et Q3 2020 avec en moyenne 15% de téléchargements de plus qu'en 2019. Avec une demande croissante de jeux casual et core, les dépenses des consommateurs en matière de jeux mobiles atteindront de nouveaux sommets en 2021, dépassant les 120 milliards de dollars.

Au cours des deux dernières années on constate un développement de toutes les catégories de jeux dont les deux extrêmes : les jeux hyper casual et les jeux hardcore. App Annie prévoit que 2021 sera l'année des jeux mobiles hybrides. En effet, les joueurs deviennent de plus en plus experts et les téléphones portables de plus en plus performants et capable d'offrir des expériences sophistiquées, auparavant disponibles uniquement sur console ou PC.

Au premier semestre 2020, 5 milliards de jeux hyper casual ont été téléchargés dans le monde. La demande en jeux hyper casual a connu un boom impressionnant et ils devraient commencer à adopter des éléments midcore pour continuer à se développer. Hunter Assassin a été le jeu hyper casual le plus téléchargé depuis le début de l'année 2020 (donnée jusqu'au 25 octobre). Le jeu combine des éléments de jeux d'actions à des éléments de jeu de type puzzles. D'autres jeux hyper casual vont évoluer dans ce sens et créer un engagement plus profond.

On constate la même évolution pour certains jeux multijoueurs qui deviennent de plus en plus "casual". Among Us ! a su capter les joueurs casual tout en se basant sur un gameplay core multijoueur. La députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez a notamment joué en direct à Among US ! sur Twitch dans le cadre d'une campagne marketing innovante visant à encourager à voter. La partie est devenue l'un des streaming Twitch les plus regardés de tous les temps. Les entreprises doivent comprendre cette nouvelle ère du marketing sur mobile afin de maximiser leur portée, en particulier auprès des consommateurs de la Génération Z.

App Annie prévoit une forte demande des jeux sociaux et multijoueurs en 2021, les consommateurs cherchant à rester en contact avec leur famille et leurs amis. Le mobile a permis aux jeux core de devenir plus "casual", compte tenu des caractéristiques de l'appareil et de l'interface utilisateur. Pourtant, les téléphones mobiles sont suffisamment puissants pour supporter les jeux core et le cross-play. La 5G va avoir un impact sur les jeux mobiles, et en particulier les jeux core, en réduisant le temps des chargements et les décalages lors des parties. Les jeux de base sont le principal facteur des dépenses globales des consommateurs en matière de jeux mobiles et nous prévoyons qu'ils constitueront un domaine de croissance clé en 2021.

4. Les dépenses en publicité mobile sont attendues à 290 milliards de dollars en 2021

Le temps journalier moyen passé sur mobile par utilisateur a atteint un nouveau record de 4 heures et 20 minutes pendant la pandémie, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2019. Cela correspond à plus de 25 % du temps d'éveil quotidien d'un utilisateur. Cette dynamique s'est poursuivie au troisième trimestre 2020 et le temps passé sur les applications a augmenté de 25 % par rapport à 2019.

En 2021, les dépenses publicitaires sur le mobile atteindront 290 milliards de dollars dans le monde, soit un taux de croissance annuel moyen de 21 % sur deux ans.

Au cours du premier semestre 2020 les placements publicitaires mobiles ont augmenté de 70% malgré la réduction des budgets. App Annie prévoit que les annonceurs continueront à allouer une part plus importante de leur budget au mobile. Si l'élection présidentielle américaine a contribué à encourager les dépenses publicitaires mobiles dans la dernière partie de 2020, nous prévoyons que celles-ci continueront à augmenter en 2021.

5. Les consommateurs installeront 85% d'applications de streaming en plus en 2021 par rapport à la période avant la pandémie

Alors que les confinements se sont étendus sur plusieurs mois, les consommateurs du monde entier ont cherché à se divertir à travers le streaming. En France, sur la période de Janvier à Septembre Disney, Disney+ arrive en tête suivi de Netflix et Amazon Prime Vidéo.

App Annie prédit que les consommateurs américains auront en moyenne 9,5 applications de streaming vidéo installées sur leur téléphone en 2021, soit une augmentation de 85 % par rapport à 2019.

Face à la demande croissante en contenus, de nouvelles applications de streaming ont vu le jour. L'application Shudder, disponible à moins de 5 dollars par mois, complète les plus grandes applications de streaming en proposant un contenu exclusivement basé sur des fictions fantastiques et d'horreur. Aussi, Disney+ a lancé GroupWatch, une application qui s'inscrit dans la tendance actuelle en proposant aux utilisateurs de visionner simultanément des contenus avec leurs amis tout en étant séparés.