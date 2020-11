Le rapport d'AppsFlyer montre une croissance importante du secteur des jeux d'argent sur mobile : la demande d'applications de jeux d'argent ayant augmenté de 45 % en 2020 Avec un bond de 95% des revenus moyens générés par les utilisateurs payants, le rapport sur l'état du marketing des applications de jeux montre que le remarketing est une occasion manquée pour les applications de jeux

AppsFlyer a publié The State of Gaming App Marketing - 2020 Edition, un rapport qui examine la croissance de l'industrie des jeux sur mobile au cours des trois premiers trimestres de 2020. Le rapport a analysé 9,2 milliards d'installations d'applications afin de proposer aux spécialistes du marketing une analyse approfondie des données mondiales, des tendances de l'industrie et des opportunités de croissance, ainsi que des critères de performance dans 16 marchés clés.

Les jeux ont longtemps été le moteur de l'économie des applications mobiles. Pourtant, la pandémie mondiale a permis aux jeux mobiles d'atteindre un niveau entièrement nouveau avec un bond de 45 % des installations par rapport à 2019, soit 40 % de plus que le taux de croissance de l'année dernière.

Il n'est pas surprenant que nous ayons constaté une augmentation massive du nombre de nouveaux joueurs essayant des jeux pour la première fois ; en particulier, les installations d'Hyper Casual ont fait un bond de 90 %, y compris un nombre stupéfiant de 250 % d'installations non organiques motivées par le marketing",

explique Adam Smart, Directeur du produit pour les jeux, AppsFlyer.

"Ce qui est significatif, c'est que les applications de jeux ont réalisé l'opportunité d'accélérer leurs efforts d'acquisition d'utilisateurs et ont pleinement profité de cette tendance sur le moment. Les marques qui ont réagi avec agilité pour répondre à la demande accrue ont dominé les pics d'utilisation des applications de jeux à domicile".

Les applications de jeux ont pu maintenir des chiffres d'affaires impressionnants dans les mois qui ont suivi le covid en continuant à engager un grand nombre d'utilisateurs qui ont installé de nouveaux jeux au début de la pandémie. Alors que les dépenses liées aux applications ont commencé à augmenter en mars, elles ont atteint un pic en mai avec une augmentation de 25% par rapport à février 2020, puis à nouveau en juillet.

Chiffrés Clés de l'étude EMEA / France

+38% : l'augmentation de l'IPC d'Android après le covid , due à un bond de 72 % des jeux casual

+18% : augmentation des revenus générés par l'IAP sur les appareils iOS pendant les périodes de Covid en Europe, suivie d'une baisse de 32 % depuis lors, principalement en raison d'une chute importante en Russie ; le nombre d'appareils Android a augmenté de 6 %, puis a chuté de 14 %, respectivement

-22% : baisse des revenus générés par les publicités en 2020 (jusqu'au mois d'août) ; toutes les catégories ont connu une baisse, y compris les jeux hyper décontractés et décontractés dépendant des publicités

+22% : augmentation de la part des utilisateurs payants en 2020 sur les appareils iOS ; augmentation multiplateforme de 52 % des jeux occasionnels

Faits importants en France

Il est intéressant de noter qu'Android a connu un pic plus élevé et une baisse plus importante qu'IOS sur cette période.

En France, la part des utilisateurs payants sur iOS est plus élevée que sur Android, avec des pics de 2,33 % et 1,91 %.

Les bots (55,4%) et les détournements d'installations (38,8%) restent les principaux vecteurs de prédilection des fraudeurs.

Bien qu'il y ait eu une forte croissance des installations d'applications de jeux au cours des premiers trimestres de l'année, il est clair qu'il y a encore des domaines de croissance majeure",

explique Brian Murphy, responsable des jeux, AppsFlyer.

"La croissance des installations et le retour des grandes marques au-delà du jeu ont créé une flambée des coûts des médias, ce qui démontre la nécessité pour les spécialistes du marketing de mettre en oeuvre des stratégies moins coûteuses. La tactique la plus négligée dans le domaine des applications de jeux mobiles est le remarketing, car le ré-engagement des utilisateurs a été un facteur clé de revenus en 2020".

Il est possible que ce succès explosif soit la "nouvelle norme" dans le domaine des jeux, car les recettes sont restées fortes en 2020 alors qu'elles ont chuté tout au long de 2019. Cependant, avec beaucoup d'incertitude à l'horizon - des effets économiques de grande envergure de la pandémie, et d'autres facteurs comme les changements de l'iOS14 au cadre de transparence de suivi des applications - il est difficile de dire avec certitude ce qui se profile à l'horizon.

Télécharger The State of Gaming App Marketing Report, 2020 Edition