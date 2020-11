Monaco Gaming Show : un nouvel événement esport annuel à vocation internationale La Monaco Esports Fédération (MeSF), la société Monaco eSports et Nicecactus s'associent dans la création d'un nouvel événement esport annuel à vocation internationale, le Monaco Gaming Show

La Monaco Esports Fédération (MeSF), la société Monaco eSports et Nicecactus s'associent dans la création d'un nouvel événement esport annuel à vocation internationale, le Monaco Gaming Show. Monaco est l'une des capitales mondiales du sport, où sont organisés chaque année le Grand Prix de Formule 1, les Rolex ATP Masters, la Diamond League d'athlétisme, le Festival International du Cirque de Monte-Carlo, et où évolue l'AS Monaco FC, club formateur des champions du monde Lillian Thuram, Emmanuel Petit, Thierry Henry et Kylian Mbappé. Le sport fait partie intégrante de l'ADN de la Principauté, le Prince Albert II étant lui-même membre du Comité International Olympique et ancien athlète Olympique (participations Olympiques 1988, 1992, 1994, 1998, 2002) Créée en 2017, la MeSF a récemment rejoint l'IESF (International Esports Fédération en Septembre 2020) et structure l'ensemble des évènements esports de l'état Monégasque afin de permettre la détection et la formation des nouveaux talents locaux et internationaux. A ce titre, la MeSF et la société Monaco eSports se sont associés à la société internationale Nicecactus pour l'organisation de leur tout premier évènement majeur, le Monaco Gaming Show. Cet évènement 100% esport sera une occasion unique pour mettre en valeur les meilleurs joueurs de la planète esport sur différents jeux phares de la discipline. Ces compétitions permettront de réunir pour la première fois en Europe les meilleurs joueurs amateurs, semi-professionnels et professionnels. S'associeront à cet évènement exceptionnel des influenceurs et des célébrités mondiales de l'esport.

La MeSF et la société Monaco eSports ont souhaité s'associer à Nicecactus afin de profiter du savoir faire unique et international de la toute première plateforme esport tout en un www.nicecactus.gg pour permettre l'organisation de tournois sur l'ensemble du globe. Nicecactus offr e à ses 1, 6 million d'utilisateurs des outils exclusifs (Track and Train conçu par des joueurs professionnels) pour se former, évaluer ses performances en temps réel participer à des tournois internationaux et ainsi les aider à devenir l es champions esport de demain La MeSF et Nicecactus offrent ainsi une opportunité unique pour des amateurs de se confronter au plus haut niveau international de la discipline.

Dès la mi-décembre 2020, un "Warm-Up" permettra de lancer définitivement le Monaco Gaming Show pour les prochaines années en Principauté. Pour s'assurer de la participation des meilleurs joueurs mondiaux, 40.000€ de cash-prize seront mis en jeu sur deux jeux majeurs de la scène esport : Fortnite (20.000€) et Rocket League (20.000€). La date du "Warm Up" est prévue pour le Samedi 19 Décembre 2020.

Notre volonté avec le Monaco Gaming Show est de produire un événement 100% esport qui hissera annuellement la Principauté de Monaco sur la scène mondiale au même titre que nos grands rendez-vous sportifs. Cette initiative répond également à ma volonté de mieux former les jeunes talents Monégasques et internationaux qui seront demain au-devant de la scène compétitive esport"

souligne Louis Ducruet - Président de la Monaco Esports Fédération.

"Nous partageons une vision commune avec la Monaco Esports Fédération, notamment sur la formation des futurs champions - #WhereChampionsAreBorn. Il nous semblait donc essentiel de nous associer à l'organisation du Monaco Gaming Show pour y produire un événement à la fois spectaculaire et planétaire."

précise Mike M. Hessabi - Président de Nicecactus.gg