Les jeux vidéo pour la bonne cause avec Le Desert Bus de l'Espoir Du 20 au 22 novembre prochain, rejoignez la 8ème édition du Desert Bus de l'espoir qui roule pour les enfants de l'association Petits Princes

Les 20, 21 et 22 novembre 2020, le Desert Bus de l'Espoir reprend la route, en version "la fête à la maison". La situation sanitaire oblige cette année à repenser l'événement. Il sera 100% numérique pour la première fois, sans plateau et chaque invité streamera depuis chez lui : ainsi tout le monde peut rejoindre l'évènement pour récolter un max de dons et réaliser le rêve des enfants malades. Préparez-vous, attachez vos ceintures et faites le plein de cadeaux juste avant les fêtes de fin d'année.

Les invités se relaient durant toute la durée du marathon pour conduire (virtuellement) un bus sur une route sans obstacle, sans virage et répondent aux questions des animateurs, relèvent des défis ou des gages délirants.

Tout au long du jeu, les spectateurs remportent un maximum de cadeaux (figurines, consoles, jeux, objets,...)

Pour participer au tirage au sort des différents lots, il suffit simplement de faire un don via le site du Desert Bus

Le tout est bien entendu retransmis en live sur Twitch et Youtube.

Le concept

The Desert Bus for Hope, a été créé en 2007 au Canada. En conduisant le jeu vidéo du Desert Bus, il récolte des fonds pour Child's Play, une association qui fait don de jouets et de jeux pour les enfants hospitalisés dans le monde entier. Le Desert Bus de l'Espoir est la version francophone de ce concept dont la première édition a eu lieu en 2013, et au profit de l'Association Petits Princes depuis 2017.

Les invités

Au cours de ce défi sur 3 jours et 2 nuits, des dizaines de personnalités se relaient en tant qu'invités et conduisent le bus de l'espoir tout en parlant Jeu Vidéo. Ces invités peuvent être issus du milieu du jeu vidéo ou non, être des stars planétaires ou des pros qui viennent parler de leurs jeux en cours de production et répondre aux questions des internautes ! Leurs points communs : ils sont intéressants, sympathiques et sont prêts à donner de leur temps pour la bonne cause.

Nous suivre

Comme chaque année, l'événement sera filmé et retransmis sur nos chaînes Twitch et Youtube.

Les acteurs

Le bénéficiaire : L'Association Petits Princes permet d'offrir à des enfants une parenthèse de bonheur dans leur combat contre la maladie en réalisant leurs rêves. Ils trouvent ainsi, avec leur famille, une énergie supplémentaire pour se battre.

L'organisateur : Loisirs Numériques l'association du Jeu Vidéo fun, solidaire et fédérateur.

L'Historique : A ce jour, le Desert Bus de l'Espoir a récolté plus de 260.000€ pour des associations caritatives partenaires. Le record à battre étant de 50.300€ en 2018.

Aidez-nous cette année à franchir le cap des 50.000 € - Pour nous contacter, participer en tant qu'invité(e), nous offrir un cadeau à faire gagner, relayer notre action pour avoir un maximum de spectateurs et de donateurs etc. https://desertbus.fr/