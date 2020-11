IIM Student Game Conference : 1 événement 100% gratuit et ouvert à tous pour échanger avec des pros

Ouverte à tous et gratuite, la 1ère édition de l'IIM Student Game Conference rassemble du 23 au 27 novembre, les professionnels français et internationaux du Jeu Vidéo afin de partager leur expérience avec les jeunes.

En partenariat avec l'AFJV et Women In Games, les interrogations sur les métiers du Jeu Vidéo et les sujets brulants tels que la parité, la diversité et l'inclusion seront décryptés.

L'IIM Student Game Conference est un événement annuel qui vise à rapprocher les étudiants et les professionnels de l'industrie du Jeu Vidéo.

Organisée par l'IIM, l'école de référence des métiers du Jeu Vidéo, cette semaine s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels et étudiants en jeux vidéo. Sur 5 jours, plus de 50 conférences offrent l'opportunité aux professionnels français et internationaux du Jeu Vidéo de partager - avec les étudiants et le grand public - leur expérience dans des domaines qui les font rêver tels que le design, le business, l'art, la production, la tech…

Cette année, les Masters Class sont 100% online. Elles ont été imaginées avec 2 partenaires privilégiés :

L'AFJV (Agence Française pour le Jeu Vidéo) pour l'orchestration et le relai des interventions des professionnels d'Ubisoft, Blizzard, Riot, Asobo, Kylotonn, Focus, Amplitude, Homa Games, Tap Nation, Dotemu, La Poste, Paradox, Atomic Design….

Women In Games qui ponctuera toute la semaine d'interventions sur des thématiques liées à la parité, la diversité et l'inclusion.

100% gratuites et accessibles à tous (étudiants ou professionnels, passionnés ou simples curieux), en rejoignant le Discord de l'évènement ces conférences constituent une parfaite occasion d'échanges sur l'industrie du Jeu Vidéo.

Quelques exemples de sujets traités lors de ces Masters Class :

Focus métier : dans la tête d'un technical designer

Comment financer son projet de jeu vidéo en France ? Dans la peau d'un investisseur du jeu vidéo

Dans la peau d'une afrogameuse : la place des femmes noires dans l'industrie du jeu vidéo

Candidater dans le jeu vidéo

Ne pas avoir peur de changer radicalement d'idées au cours d'un projet

Focus métier : Community Manager - Entre passion et challenge quotidien

Développer et publier un jeu indé

Développer des jeux sur 4 continents

L'UX design dans le jeu vidéo, c'est quoi ?

Survie queer en milieu vidéoludique

Au programme (susceptible d'évoluer)