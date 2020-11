Evry Games City : Programme des Master class et conférences Evénement diffusé en live sur Twitch samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020

Au programme pour cette première édition "phygitale" : Un plateau TV live Twitch recevant de nombreux guests de l'univers du gaming rythmera tout au long du week-end les temps forts de l'événement. Tournois Esport amateurs online avec des consoles nouvelles générations à gagner (League of Legends, Super Smash Bros Ultimate, FIFA 21). Conférences sur le thème de l'inclusivité dans le jeu vidéo, débats autour du défi de l'accessibilité, master-classes autour de l'enseignement et du marché du jeu vidéo en France et dans le monde.

Inscriptions gratuites pour tous sur www.evrygamescity.com, pour partager cette expérience collaborative autour du jeu vidéo et de la culture numérique avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIIE) ainsi que ses partenaires historiques : C-19, Evry-Courcouronnes, Agglomération Grand Paris Sud.

Samedi 21 novembre

14h - 14h30 : Outils d'apprentissage vidéoludiques, présentation de "Apprends à coder avec les lapins crétins"

Olivier Dauba, VP, Fun Learning, Editorial, Ubisoft

Les lapins crétins ont envahi un vaisseau spatial et ont tout saccagé ! Grâce aux lignes de code, donnez vos instructions et reprenez le contrôle de la situation. Olivier Dauba nous présente ce jeu éducatif et gratuit.

Cycle de conférences : Inclusivité, nouveau défi du jeu vidéo ?

Présenté par Peter Pescari (Indie Beard Communication)

Le jeu vidéo est devenu depuis quelques années maintenant la première industrie de divertissement devant le cinéma et la musique. Pourtant, malgré sa popularité et près de 75% de français qui le pratiquent de façon régulière, le jeu vidéo reste pour certains une source d'exclusion. Quelle soit sociale, culturelle, représentative ou encore physique, l'inclusion est devenue le grand défi des années à venir pour l'industrie vidéoludique.

Cette thématique de l'inclusivité sera décliné en 3 conférences. Nous aborderons tout d'abord une réflexion autour de la représentativité du jeu vidéo. Ensuite, nous discuterons de la thématique de l'accessibilité du jeu vidéo. Enfin, nous aborderons les enjeux socio-culturels du média vidéoludique en ville et dans les structures culturelles.

14h30 - 15h : Le jeu vidéo, héritages culturels et représentativité

Marie-Lou Dulac, Cheffe de projet Diversité & Inclusion chez Ubisoft / Autrice

Teddy Kossoko, Développeur logiciel chez Capgemini, fondateur du studio de jeux Masseka

Amandine Lauer, Line Designer chez Ubisoft

Etats des lieux sur la représentativité des genres (Amandine et Marie-Lou)

Etat des lieux de la représentation des diversité culturelles et exemples (Amandine, Marie-Lou et Teddy)

Parcours de Teddy Kossoko et sortie du jeu Kissoro Tribal Game : Quels enjeux et nécessités ? Retour d'expérience ? (contact avec les joueurs, représentation dans la communauté des développeurs)

La représentativité au quotidien par Amandine et Marie-Lou. Quels changements ? Quels nouveaux réflexes ? Quels axes d'amélioration ?

En conclusion, les avantages pour l'industrie du jeu vidéo pour une plus grande représentativité.

16h - 17h : Jeux vidéo, le défi de l'accessibilité

Gwendolyn Garan, Game UX/UI Consultante - spécialisée en neurodiversité

David Combarieu, Président de HitClic et de l'association Handigamers

Jérôme Dupire, Professeur, chercheur au CNAM. Fondateur et président de CapGame

Présentation de Capgame + HandiGamer

Etats des lieux sur l'accessibilité dans le jeu vidéo : Définir l'accessibilité et la diversité des capacités parmi les joueurs. Quels sont les principaux obstacles à l'accessibilité totale

Actions et objectifs : Quels sont les différents dispositifs déjà mis en place ? Quelles avancées en termes d'accessibilité dans l'industrie depuis ces dernières années ? Accompagnement des créateurs et des joueurs par CapGame et HandiGamer.

En guise de conclusion et de débat : Pourquoi le jeu vidéo a encore du retard ? Y'a-t-il encore des blocages quant à l'expérience de jeu, des enjeux économiques ? Quelle prise de conscience des étudiants et futurs développeurs.

17h30 - 18h30 : Enjeux socio-culturels du jeu vidéo en ville

Camus Lejarre, Médiateur numérique, Médiathèque Alain Peyrefitte (Provins 77)

Mike Rouault, Responsable des services numériques, Médiathèque Boris-Vian (Tremblay-en-France 93)

Etats des lieux du jeu vidéo en structure culturelle et dans les villes : Un sujet dont il faut parler pour attirer de nouveaux publics ? Passer de l'état de spectateur passif à celui d'acteur qui fait ? Enjeux politiques ?

Actions et objectifs : Quels sont vos objectifs ? Qu'avez-vous déjà mis en place ? Quels sont les retours du public ?

En guise de conclusion et de débat : Quels axes d'amélioration ? Perception des élu-e-s ? De bonnes pratiques à transmettre à des médiathécaires qui souhaiteraient proposer du jeu vidéo dans leur structure ?

Dimanche 22 novembre

10h - 12h : Quel futur pour la préservation du patrimoine vidéoludique ?

Philippe Dubois, Président de l'association MO5.com et responsable des ateliers.

David Soumet, Vice-président de l'association MO5.com et responsable locaux.

Douglas Alves, Professeur d'histoire, design et culture du jeu vidéo. Jounaliste freelance.

Etat des lieux des solutions pour préserver le patrimoine vidéoludique : Présentation MO5. Solutions pour jouer aux jeux vidéo créés du début des années 80 à l'aube des années 2000. Solutions de préservation hardware (lecteur cryoflux, console FGPA, Dumper de roms et bios, etc.)

Quelle durée de vie pour le patrimoine vidéoludique ? Durée de vie d'une disquette, comment les préserver et sauvegarder leurs contenus ? Comment sauvegarder le contenu d'un jeu sur cartouche type Eprom ? Maintenir sa console en vie (mods, réparations et améliorations). Nos consoles vont-elles tombées un jour en poussière ?

Quelles solutions pour demain pour conserver le patrimoine vidéoludique ? Lecteur Pauline. La mise au patrimoine de la BnF. Consoles FGPA

En guise de conclusion, quelques mots sur le rétrogaming en 2050 ? Sur quelles machines / consoles jouera-t-on ? Qu'en est-il de la préservation des usages (bruits des lecteurs de disquettes, manipulation des cartouches, sensation tactile ? )

12h30 - 14h : 40 ans de création vidéoludique, réflexions sur la création et la narration au regard des défis techniques.

Emmanuel Forsans, Directeur général de l'AFJV, ex Infogrames, Microïds, Cryo Interactive, 4X Technologies...

Laurent Cluzel, Directeur Bachelor Pro e.artsup Nantes, ex Titus, Infogrames et Ubisoft.

Quels obstacles insurmontables et quels défis techniques les grands créateurs ont-ils vaincus pour raconter des histoires et créer des mondes saisissants et passionnants ? Comment les évolutions technologiques successifs ont bouleversé les métiers des créateurs ? Quels héritages les créateurs d'aujourd'hui ont-ils reçu de ces pionniers du jeu vidéo ?

14h - 17h : Présentation LiveTests des jeux sélectionnés pour le grand prix EGC4

17h - 18h : Playstation 5 et Xbox Serie : Regards et réflexions sur la nouvelle génération de consoles

Fred Moulin, Ex-Journaliste animateur Canal+ / CEO Just a Game Productions Gamicologue, JeuxVidéaste & Geekariste !

Gen1us, Ambassadeur Millenium Equipment, animateur GameOne, Le Stream, ES1 TV, …

Vous êtes passioné-e-s de jeux vidéo tout comme nous. Playstation 5, nouvelle Xbox, quel avenir pour cette nouvelle génération ?

Est-ce que ces nouvelles machines vont élever l'industrie toute entière vers de nouveaux sommets ? A-t-on atteint une limite en termes de hardware avec les nouvelles technologies comme le cloud gaming ?

Et demain, sur quelles machines jouerons-nous ?

18h : Remise du prix Indie Games City EGC4

L'événement sera diffusé sur la chaîne Twitch de Billiechou

Egalement au programme d'Evry Games City : le prix "Indie Games City"