Google et My.Games Venture Capital lancent un programme d'accélération pour les développeurs de jeux mobiles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique Les studios peuvent déposer leurs candidatures dès aujourd'hui, et jusqu'au 8 janvier 2021

Google et l'éditeur de jeux vidéo My.Games, une division de Mail.ru Group, annoncent aujourd'hui le lancement de Game Drive, un programme d'accélération à destination des studios de développement de jeux mobiles prometteurs.

Les candidatures pour bénéficier du programme sont désormais ouvertes et seront clôturées le 8 janvier 2021. Parmi ces candidatures, une dizaine de projets prometteurs seront sélectionnés par un panel de représentants de Google et de My.Games pour bénéficier de l'aide des deux géants. Les studios sélectionnés pourront faire l'objet de scaling et conquérir de nouveaux marchés dans le monde entier. Les candidats retenus seront invités à une présentation en ligne en compagnie de représentants de My.Games le 28 janvier 2021. Ils recevront alors de précieux retours sur leurs projets, en anglais.

Le soutien prodigué inclura, entre autres choses :

Une évaluation par des experts ainsi qu'une analyse du potentiel du projet

Un soutien sous forme de mentorat, et des recommandations pour améliorer son produit pas-à-pas

Un réseau relationnel ainsi qu'un accès à l'écosystème My.Games et aux projets d'entrainement internes

Une évaluation globale du projet par des experts de l'équipe de Google, principalement sur le lancement sur les marchés internationaux

Une opportunité d'investissement dans les équipes de développement par My.Games

Ce programme d'accélération est ouvert aux studios en provenance d'Europe occidentale, de Russie, des pays de la CEI, de Turquie, d'Israël, du Moyen-Orient, et d'Afrique. Pour soumettre leur projet et lire les termes et conditions du programme, les développeurs peuvent se rendre sur le site de MGVC.

Game Drive est la première collaboration entre Google et My.Games. Au fil de l'année 2021, les deux sociétés se donnent pour objectif de rendre Game Drive accessible à encore plus de pays différents, et de travailler sur de nouvelles initiatives à destination de tous les types de développeurs de jeux.

Le développement de jeux mobiles est un marché extrêmement compétitif et il est fréquent qu'une simple idée ne suffise pas à attirer des utilisateurs,"

explique Ilya Karpinsky, Managing Director de MGVC et CSO de My.Games,

"Lancer cet accélérateur en partenariat avec Google va nous permettre de proposer un programme sans précédent pour les développeurs de jeux mobiles partout en Europe, qui bénéficieront ainsi du soutien et de l'expertise de deux des plus gros acteurs du secteur. Il ne s'agit que de la première étape de ce partenariat, et nous espérons pouvoir annoncer plus d'initiatives similaires à l'avenir."

Il y a une grande créativité dans cette industrie du jeu vidéo qui croît rapidement. Grâce à ce partenariat avec My.Games, nous espérons que notre programme d'accélération va proposer un réseau de soutien unique qui aidera les développeurs de jeux mobiles en Europe occidentale et dans d'autres pays, à se développer et à s'internationaliser, tout en continuant à travailler de leur pays d'origine."

Ce que l'évaluation du projet MGVC et de Google comprend :

MGVC : L'évaluation complète de chaque projet englobe l'ensemble des aspects du développement, de l'analyse du produit par des chiffres clés au game design, en passant par la monétisation, la conception de l'interface, ou encore les stratégies de lancement et de promotion. Des experts expliqueront aux développeurs à quels éléments il est crucial d'accorder une attention particulière. Pendant le processus d'évaluation, l'équipe de MGVC analysera les indicateurs les plus importants de chaque produit (taux de rétention, pourcentage d'utilisateurs payants, revenu moyen par utilisateur payant, valeur vie client, coût par installation) et partagera des données pour permettre une analyse objective de l'état du projet.

Google : Les studios ainsi que leurs titres sélectionnés (l'étape du "soft launch" passée) seront éligibles au programme sur-mesure conduit par les experts Google, l'analyse 360° du titre. Cela inclut l'évaluation du contenu et de la mécanique du jeu, des métriques business ainsi que l'audience et la capacité de l'équipe de développement à réaliser un lancement réussi à l'international. Le programme ne couvre aucune promotion commerciale ou de classement préférentiel sur les plateformes Google.

Plus d'informations