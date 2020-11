La Fédération Française de BasketBall se lance dans l'Esport La Fédération Française de BasketBall annonce son entrée dans l'écosystème esportif avec sa nouvelle marque : "FFBB Esports". Elle lancera le 16 décembre prochain la "FFBB Hoops League"

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) accentue sa stratégie digitale en ajoutant l'esport comme nouvel axe de développement et de diversification. La FFBB, en collaboration avec l'agence internationale de marketing spécialisée dans l'esport, Freaks 4U Gaming, lancera le 16 décembre 2020, la "FFBB Hoops League".

Ayant pour volonté de proposer une offre à destination à la fois des amateurs de basket et des initiés de l'esport, la FFBB s'est orientée vers "Rocket League" et son mode "Hoops". En effet le jeu, accessible à tous gratuitement sur toutes les plateformes depuis septembre 2020, revendique 60 millions de joueurs à travers le monde, tandis que son mode "Hoops" s'inscrit naturellement dans l'ADN de la culture basket.

La FFBB et Freaks 4U Gaming ont travaillé ensemble pour lancer les premiers tournois officiels du jeu en mode basket : la "FFBB Hoops League". Ces tournois seront hebdomadaires et ouverts à tous, les "Hoops League Series", avec des finales mensuelles, les "Hoops League Masters". Cette première édition s'achèvera en avril 2021, à l'occasion des finales de la Coupe de France de basket, où s'effectuera la remise du trophée. Ce dispositif original sur un des jeux les plus populaires au monde permettra aux fans de basket et aux fans de jeu vidéo de se retrouver et s'affronter de manière ludique, tout au long de l'année.

Ces événements seront diffusés en direct sur la chaîne Twitch officielle de la FFBB, créée pour l'occasion. Toutes les informations concernant la "FFBB Hoops League" seront disponibles sur les réseaux sociaux FFBB Esports créés pour l'occasion et sur la page Facebook officielle de la FFBB dans les jours à venir.