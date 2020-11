50 ans d'histoire du jeu vidéo, par flux de revenus (1970-2020)

Du boom de l'arcade à l'essor des consoles de salon et des jeux sur PC, l'industrie du jeu vidéo s'est rapidement développée pour rivaliser et dépasser le cinéma et la télévision. Une fois que le jeu mobile a eu décollé, cette vague de revenus est devenue un tsunami toujours croissant.

Voici comment la vague des revenus du marché du jeu vidéo a augmenté au fil du temps.

1972 : Pong devient le premier succès commercial pour un jeu d'arcade

: Pong devient le premier succès commercial pour un jeu d'arcade 1978 : Space Invaders redynamise le marché des bornes d'arcade

: Space Invaders redynamise le marché des bornes d'arcade 1980 : Pac-Man génère plus d'un milliard de dollars de ventes de bornes d'arcade aux Etats-Unis en un an

: Pac-Man génère plus d'un milliard de dollars de ventes de bornes d'arcade aux Etats-Unis en un an 1983-1985 : Le crash de l'industrie des jeux vidéo de 1983 frappe l'Amérique du Nord, causé par la saturation du marché et des portages à gros budget de mauvaise qualité comme E.T. l'extraterrestre

: Le crash de l'industrie des jeux vidéo de 1983 frappe l'Amérique du Nord, causé par la saturation du marché et des portages à gros budget de mauvaise qualité comme E.T. l'extraterrestre 1985 : Sortie de la Nintendo Entertainment System (NES) et de Super Mario Bros.

: Sortie de la Nintendo Entertainment System (NES) et de Super Mario Bros. 1988 : Sega lance la Mega Drive au Japon, sortie aux Etats-Unis sous le nom de Genesis

: Sega lance la Mega Drive au Japon, sortie aux Etats-Unis sous le nom de Genesis 1989 : Nintendo lance la console Game Boy, concomitamment à un portage de Tetris

: Nintendo lance la console Game Boy, concomitamment à un portage de Tetris 1991 : Nintendo lance la Super NES (SNES)

: Nintendo lance la Super NES (SNES) 1993 : Doom popularise le genre de jeu de tir à la première personne (FPS)

: Doom popularise le genre de jeu de tir à la première personne (FPS) 1994 : Les consoles PlayStation de Sony et Saturn de Sega utilisent des CD au lieu de cartouches

: Les consoles PlayStation de Sony et Saturn de Sega utilisent des CD au lieu de cartouches 1997 : Nokia lance un téléphone portable avec le jeu Snake, le premier jeu mobile populaire

: Nokia lance un téléphone portable avec le jeu Snake, le premier jeu mobile populaire 2000 : Les Sims pour PC popularisent les jeux de simulation de vie

: Les Sims pour PC popularisent les jeux de simulation de vie 2001 : La console Microsoft Xbox est la première avec un port Ethernet intégré

: La console Microsoft Xbox est la première avec un port Ethernet intégré 2002 : Microsoft lance Xbox Live, un service d'abonnement pour les jeux multi-joueurs en ligne popularisé par sa série Halo

: Microsoft lance Xbox Live, un service d'abonnement pour les jeux multi-joueurs en ligne popularisé par sa série Halo 2004 : Blizzard lance World of Warcraft sur PC, un jeu de rôle en ligne nécessitant un abonnement qui comptera jusqu'à 14 millions d'abonnés

: Blizzard lance World of Warcraft sur PC, un jeu de rôle en ligne nécessitant un abonnement qui comptera jusqu'à 14 millions d'abonnés 2006 : Sortie de la console Wii de Nintendo à destination d'un large éventail de familles et de non-joueurs.

: Sortie de la console Wii de Nintendo à destination d'un large éventail de familles et de non-joueurs. 2006 : La PlayStation 3 de Sony est la première console à utiliser les Blu-ray

: La PlayStation 3 de Sony est la première console à utiliser les Blu-ray 2007 : Sortie du smartphone iPhone d'Apple

: Sortie du smartphone iPhone d'Apple 2009 : Angry Birds pour mobile devient le jeu freemium le plus téléchargé et lance une franchise média

: Angry Birds pour mobile devient le jeu freemium le plus téléchargé et lance une franchise média 2009 : League of Legends, une arène de combat en ligne multijoueur freemium (MOBA), devient le jeu esport le plus joué au monde

: League of Legends, une arène de combat en ligne multijoueur freemium (MOBA), devient le jeu esport le plus joué au monde 2010 : Minecraft sort en version bêta publique

: Minecraft sort en version bêta publique 2011 : Twitch, un service de streaming vidéo principalement pour les jeux, est lancé

: Twitch, un service de streaming vidéo principalement pour les jeux, est lancé 2012 : Candy Crush Saga pour mobile popularise les jeux limités et la monétisation in-app

: Candy Crush Saga pour mobile popularise les jeux limités et la monétisation in-app 2013 : Grand Theft Auto V gagne 800 millions de dollars dès son premier jour

: Grand Theft Auto V gagne 800 millions de dollars dès son premier jour 2016 : Pokémon Go, un jeu mobile en réalité augmentée, atteint 500 millions de téléchargements en un an

: Pokémon Go, un jeu mobile en réalité augmentée, atteint 500 millions de téléchargements en un an 2017 : Nintendo lance la Switch, une console hybride salon / portable

: Nintendo lance la Switch, une console hybride salon / portable 2018 : Fortnite, le battle royal gratuit pour PC et consoles est portée sur mobile

: Fortnite, le battle royal gratuit pour PC et consoles est portée sur mobile 2020 : Epic Game engage une bataille juridique avec Apple, Fortnite est retiré de l'App Store

: Epic Game engage une bataille juridique avec Apple, Fortnite est retiré de l'App Store 2020 : Microsoft, Nvidia, Google et Amazon lancent des services de jeux vidéo à la demande (cloud gaming)

: Microsoft, Nvidia, Google et Amazon lancent des services de jeux vidéo à la demande (cloud gaming) 2020 : Lancement des consoles PlayStation 5 et Xbox Series

Lire l'analyse complète sur l'article de Visual Capitalist.

Merci à Laurent Cluzel pour le relais d'information