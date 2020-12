Le SELL renouvelle son conseil d'administration, Julie Chalmette est réélue présidente pour un mandat de 2 ans

Lors de l'Assemblée générale du SELL, qui s'est tenue le jeudi 26 novembre 2020, les adhérents du SELL ont élu et renouvelé leur Conseil d'Administration, pour un mandat de deux ans.

Il se compose de :

Bandai Namco Entertainment - Christophe Havart

Bethesda - Julie Chalmette

Electronic Arts - Dominique Cor

Focus Home Interactive - John Bert

Koch Media - James Rebours

Microsoft - Ina Gelbert

Nintendo - Philippe Lavoué

Quantic Dream - Guillaume de Fondaumière

Sony Interactive Entertainment - Philippe Cardon

Take-Two Interactive - Patrick Bellaiche et Michel Magne

Ubisoft - John Parkes

Warner Bros. Entertainment - Yves Elalouf

Julie Chalmette, Directrice Générale de Bethesda, a également été réélue à l'unanimité à la présidence du SELL lors de l'Assemblée générale du jeudi 26 novembre 2020.

Après avoir oeuvré depuis quatre ans à la reconnaissance de l'industrie du jeu vidéo dans toute sa diversité et célébrer les talents qui la composent, Julie Chalmette est renouvelée à son poste de Présidente du SELL. Son engagement et son implication tout au long de son mandat ont été vivement salués par l'ensemble des adhérents du SELL.

Après une année singulière qui a confirmé les bienfaits de la pratique du jeu vidéo et participé à sa plus grande reconnaissance dans l'opinion, Julie Chalmette entend poursuivre pour les deux années à venir ses missions et assurer la continuité de l'organisation.

Je remercie les adhérents du SELL de leur confiance renouvelée. Les deux prochaines années s'annoncent riches avec des défis passionnants à relever. Je souhaite poursuivre les actions de notre association professionnelle pour une industrie responsable et innovante, qui mêle les talents et les communautés dans toute leur diversité. Le secteur du jeu vidéo est toujours plus exaltant, je continuerai d'oeuvrer à sa pleine reconnaissance", déclare Julie Chalmette.

Julie Chalmette débute sa carrière chez Vivendi Games, où elle occupera plusieurs postes. Tout d'abord responsable des territoires export, elle établit ensuite la filiale Nordique en Suède, avant de revenir en France prendre la direction de Vivendi Games France. En 2010, Julie Chalmette rejoint Bethesda pour fonder la filiale française de l'éditeur américain, elle y occupe le poste de Directrice Générale. Elue à l'unanimité Présidente du SELL en 2016 et 2018, Julie Chalmette est également co-fondatrice de Women in Games France, association oeuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France.