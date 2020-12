La KrosmoNote 2020 d'Ankama fait son show de Noël sur Twitch le jeudi 3 décembre

L'année dernière, Ankama organisait sa première KrosmoNote : une conférence de près d'une heure et demie qui rassemblait des membres des équipes des jeux, de l'animation, des jeux de plateau ou encore de l'édition, mais aussi des joueurs, vidéastes et créateurs de contenus. Cette année, Covid-19 oblige, l'événement sera uniquement retransmis sur Twitch, mais se parera des atours de la fête de Noël pour évoquer avec sa communauté les projets à venir en 2021.

Ankama donne rendez-vous le jeudi 3 décembre sur Twitch aux joueurs de Dofus, Wakfu et Dofus Touch, aux spectateurs de la série Wakfu, aux lecteurs de mangas et de BD, ainsi qu'à ceux qui suivent de près Waven et Princesse Dragon. Une émission mêlant séquences live et enregistrées, interviews, bandes-annonces et surtout exclusivités présentera les projets et contenus prévus en 2021 au sein des différentes équipes d'Ankama : la KrosmoNote 2020.

La plupart des sujets ont été filmés et enregistrés dans les locaux d'Ankama durant la crise sanitaire en respectant les gestes barrières. Afin de pouvoir échanger sur les thèmes abordés avec les spectateurs de la chaîne Ankama Live sur Twitch, chaque segment de l'émission sera ponctué de séquences live. Les spectateurs pourront ainsi poser leurs questions aux membres des équipes Ankama. L'intégralité de l'émission, y compris les passages en direct, seront accessibles en Langue des Signes Française.

Au programme, l'équipe Dofus dressera le bilan d'une année 2020 très particulière avant de dévoiler une partie de ce qui attend ses joueurs en 2021.

L'équipe Wakfu évoquera le retour d'une fonctionnalité appréciée de ses joueurs sous une forme inédite.

Ankama Editions annoncera quelques titres prévus en 2021, qu'il s'agisse de suites attendues ou de nouveautés : l'équipe abordera notamment l'arrivée d'un nouveau manga, dans la catégorie shönen.

Au sommaire de la partie Ankama Animations, ce sont Wakfu saison 4 et Princesse Dragon qui seront abordés avec Tot, alias Anthony Roux, fondateur de l'entreprise, durant une interview d'une demi-heure.

Bien d'autres sujets et surprises attendent les spectateurs de cette KrosmoNote 2020. Pour tout savoir, rendez-vous sur Twitch à 18 h le jeudi 3 décembre sur la chaîne Ankama Live.