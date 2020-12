Let's Play Solidaire : 2 jours de gaming, de fun et de talk pour soutenir l'éducation par le sport

Arnaud Assoumani, Mathieu Bastareaud, Eugénie Le Sommer, Théo Curin, Christophe Lemaitre, Pascal Martinot-Lagarde, Florent Pietrus, Allison Pineau, Fabien Neo Devide, … Une quarantaine de champions sportifs renommés et des gamers connus donnent rendez-vous sur le Twitch de l'Equipe, à l'occasion du Giving Tuesday les 1er et 2 décembre prochain pour "Lets Play Solidaire", au profit de l'ONG Play International. Ces personnalités mobilisées pour l'association s'affronteront, en direct, depuis la Maison de l'Esport ou depuis chez eux, autour de jeux vidéos et de défis sportifs. Ils participeront aussi à plusieurs talk organisés autour de l'actualité, et ce toujours en live. L'objectif est de collecter un maximum de dons pour soutenir l'éducation par le sport !

Une opération de gaming inédite

Pendant 2 jours, sportifs et gamers s'affronteront en live sur le Twitch de l'Equipe et coanimé par Arnaud Assoumani et Sunsara sur des jeux vidéo connus (FIFA 21, Rocket League, Mario Kart, NBA2K, Fortnite, League of Legends …), mais aussi des quiz et des défis. Sportifs, partenaires et personnalités échangeront également lors de talk pour partager leur expérience, exprimer leur engagement pour Play International et aussi évoquer des thématiques et actualités qui leur tiennent à coeur. Des donations goals seront organisées et pour chaque palier de collecte atteint, des lots collector portés et dédicacés par les champions présents seront débloqués et tirés au sort pour les donateurs. Le programme détaillé par journée sera dévoilé prochainement.

Sportifs et gamers mobilisés pour soutenir l'éducation par le sport

Ils partagent leur passion, leur vision du sport, leur engagement pour Play International et ont confirmé leur présence pour cette 1ère édition : William Accambray, Arnaud Assoumani, Mathieu Bastareaud, Mathieu Blin, Benjamin Compaoré, Harrold Correa, Lenaig Corson, Théo Curin, Paul-Henri de Le Rue, Fabien Devide alias Neo, Laurence Fischer, Denis Gargaud, Manon Genest, Priscilla Gneto, Amélie Goudjo, Mathilde Gros, Astrid et Brice Guyart, Samuel Honrubia, Gauthier Klauss, Michaël Jérémiasz, Eugénie Le Sommer, Enzo Lefort, Ugo Legrand, Christophe Lemaitre, Dan Madesclaire, Pascal Martinot-Lagarde, Malia Metella, Cyril Moré, Emmeline Ndongue, Matthieu Péché, Florent Piétrus, Allison Pineau, Pierre Rabadan, …et encore bien d'autres à venir.

Je suis engagé avec Play depuis plusieurs années. C'est une manière concrète de contribuer au développement de l'éducation par le sport en France et dans le monde. A Mayotte par exemple, j'ai pu observer comment des projets collectifs et des méthodes telles que la Playdagogie pouvaient permettre de favoriser l'égalité entre filles et garçons. A travers cette première édition de Let's Play solidaire, j'espère que les sportifs et sportives, les gamers ainsi que les citoyennes et citoyens sauront soutenir cette démarche à l'occasion du Giving Tuesday."

Arnaud Assoumani, champion Paralympique, parrain de l'événement & ambassadeur de Play International.

Un événement solidaire pendant le Giving Tuesday

L'événement aura lieu les 1er et 2 décembre pendant le Giving Tuesday, appelé également la journée mondiale de la générosité et de la solidarité. Cette opération solidaire permettra de soutenir l'ONG Play International et son projet Ejo pour contribuer à l'accompagnement éducatif grâce au sport de 80 000 enfants au Sénégal, au Kosovo, au Libéria et au Burundi. Une collecte est organisée ici. Play International a été fondée en 1999 autour d'une conviction : le sport est à la fois un droit et une source de solutions pour répondre à nos enjeux de société. Depuis cette date, l'ONG a mis en oeuvre des projets éducatifs et humanitaires dans plus de 20 pays au profit de 850 000 enfants bénéficiaires.

Le Projet "Let's Play solidaire" est lancé par l'ONG Play International et bénéficie du soutien des professionnels du gaming Level 256 et We Team. L'évènement est organisé avec l'appui technique de Gozulting.

Informations complémentaires sur www.play-international.org/lets-play-solidaire

Collecte : https://www.helloasso.com/associations/play-international/collectes/let-s-play-solidaire