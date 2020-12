"European Games Debate" sur les investissements, le financement et l'édition Le 2 décembre 2020 de 10h00 à 16h00 CET - Online sur inscription gratuite

Le ministère allemand des transports et des infrastructures numériques (BMVI) et SpielFabrique sont heureux d'organiser un forum d'experts pour discuter de la situation du marché, des possibilités d'investissement et des recommandations pour améliorer le profil de la production de jeux vidéo en Europe.

Le débat en ligne aura lieu dans le cadre du GoToWebinar le 2 décembre 2020, de 10h à 16h (CET).

Il s'adresse aux acteurs clés qui pourraient favoriser et contribuer à l'expansion du secteur européen des jeux vidéo et entamer un dialogue communautaire sur le financement et les investissements financiers dans le secteur.

Le forum sera accessible en streaming à la communauté des jeux en Europe et au-delà, sur inscription le jour même.

Rejoignez-nous sur EventBrite pour cet événement afin de construire avec nous un secteur européen du jeu vidéo plus fort !

