Lancement de la plate-forme de prévention "Play-Smart" en Suisse

S'inscrivant dans le cadre d'un projet européen de prévention dans le domaine du jeu vidéo, la plate-forme "Play Smart" est lancée en décembre en Suisse par l'association de l'industrie du jeu vidéo (www.siea.ch) avec le soutien de nombreux partenaires.

Les jeux vidéo sont présents dans une majorité de foyers en Suisse aujourd'hui. La sortie des consoles de nouvelle génération cette année et le développement exponentiel des jeux sur téléphone amènent de nombreux parents à s'interroger sur les outils et les règles à respecter. Nous estimons qu'il est plus que jamais important de promouvoir une pratique saine et responsable du jeu vidéo pour les familles et tous les joueurs.

L'association européenne du jeu vidéo (ISFE - www.isfe.org) prône depuis 2003 le respect de la norme PEGI et la protection des mineurs. Elle a récemment coordonné une campagne européenne de prévention traduite à travers des initiatives concrètes dans plus de 15 pays d'Europe. Aujourd'hui, la Suisse participe à ce mouvement en lançant "Play Smart" (www.play-smart.ch) une plateforme qui vise à sensibiliser, guider et recruter.

L'objectif de la plate-forme est de :

sensibiliser : aux questions du jeu vidéo avec des articles et des conseils pratiques concernant les temps de jeu et pauses, les loot boxes, le contrôle parental, les interactions en ligne, etc.

: aux questions du jeu vidéo avec des articles et des conseils pratiques concernant les temps de jeu et pauses, les loot boxes, le contrôle parental, les interactions en ligne, etc. guider : en offrant notamment une liste de jeux à jouer en famille

: en offrant notamment une liste de jeux à jouer en famille recruter : des ambassadeurs PEGI à travers un programme qui forme une personne référente dans les institutions concernées (magasins, écoles, festivals, bibliothèques, etc.).

Le site sera régulièrement mis à jour pour refléter les changements constants dans cette discipline.

Le programme "Play Smart" est mis en place avec le soutien de nombreux partenaires parmi lesquels :

Le programme "Jeunes et Médias" de l'OFAS, www.jeunesetmedias.ch/fr.html

Pro Juventute : https://pj.projuventute.ch/

La SGDA (association Suisse des développeurs de jeux vidéo) : www.sgda.ch/fr/

Stéphane Koch, Formateur et spécialiste des questions liées au numérique, www.stephanekoch.swiss

La plate-forme jeu vidéo du SIEA : Swiss Gaming (https://swissgaming.org/fr/)

Le projet "Play Smart" vise également à former des ambassadeurs dans toute la Suisse.

L'objectif est de créer un réseau de compétences et de références dans le domaine du jeu vidéo. Aujourd'hui le jeu vidéo est présent partout : sur PC, consoles et sur mobiles ; des tournois, des animations et des rencontres ont lieu dans des salons, dans des centres commerciaux, dans des écoles, dans des centres de prévention, dans des bibliothèques, etc.

Quelle que soit la structure et quelle que soit l'animation (tournoi, animation, conférence, etc.) un ambassadeur est formé et peut répondre aux questions des organisateurs concernant les normes d'âge à respecter, la mise en place du contrôle parental ou d'autres recommandations visant à protéger les mineurs et informer les parents.

L'objectif est d'avoir un référent pouvant répondre aux questions, proposer des solutions et qui a accès à des ressources (vidéo explicatives, brochures de prévention, posters et signalétiques diverses).

"Play Smart" propose ainsi à tout un chacun de devenir "Ambassadeur PEGI". Une personne référente dans une école, un magasin, un festival, une entreprise ou une association de parent peut s'inscrire et suivre la formation pour recevoir son diplôme d'ambassadeur. "Mix-Image" à Lausanne est le premier magasin spécialisé à participer au programme ambassadeur. Polymanga à Montreux est également le premier salon dédié aux mangas et jeux vidéo à rejoindre le programme des ambassadeurs (https://play-smart.ch/liste-des-ambassadeurs/).

Parce qu'avec plus de 51% de la population européenne qui joue aux jeux vidéo (https://www.isfe.eu/isfe-key-facts/) il est plus que jamais important d'offrir un encadrement responsable au premier divertissement du 21ème siècle.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.