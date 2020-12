meltygroup réalise l'acquisition de Supersoluce et renforce son offre dans le secteur du gaming

meltygroup, groupe spécialiste des actualités du divertissement pour les jeunes, constitué des marques melty, La Crème du Gaming et Peaches (ex-Shoko), accélère son développement dans le gaming en faisant l'acquisition du spécialiste des solutions de jeux vidéo Supersoluce.

Dans un marché du jeu vidéo en très forte croissance (+20% en 2020[1]), qui représente 1 déjà plus de 5 mds € en France, accéléré par la sortie de nouvelles consoles de jeux et la crise sanitaire, l'offre publicitaire de meltygroup auprès des éditeurs de jeux gagne en puissance et en qualité sur la cible de près de 40 millions de joueurs, occasionnels ou non, en France (soit 96% des 10-17 ans et 69% des plus de 18 ans[2]).

Créé en 2007, Supersoluce édite un site de solutions de jeux vidéo, visité tous les mois par près de 1,5 million de joueurs passionnés (70% dans la tranche 15-35 ans), ainsi qu'un site de tests de nouveaux jeux sous la marque Gamelove. Grâce à son équipe de rédaction qui publie tous les mois des "soluces" sur tous les jeux publiés sous forme de texte ou de vidéos (plus d'un millier en ligne en permanence), l'audience de supersoluce.com totalise environ 15 millions de pages vues par mois, dont une part importante sur le continent américain. Selon le classement de SEMRush[3], supersoluce.com se place au troisième rang en France des sites les plus fréquentés dans sa catégorie.

Cette acquisition vient renforcer meltygroup dans le secteur du gaming, déjà très actif à travers La Crème du Gaming, marque dédiée à l'actualité des jeux-vidéo. Présente sur le web, sur Snapchat avec une chaîne Discover dédiée (un million de visiteurs mensuels), sur Facebook et Instagram (800.000 fans) avec 4h de "live" au quotidien, et même dans la rue grâce à son partenariat avec Phenix Digital (2.000 panneaux digitaux chez les commerçants de Paris et des grandes villes), La Crème du Gaming s'est imposée au fil des années comme une marque de référence dans ce secteur avec une communauté d'un million de joueurs.

Avec la réunion de Supersoluce et de La Crème du Gaming, meltygroup disposera d'une audience totale de 3,5 millions de joueurs, auxquels seront proposés des contenus éditoriaux enrichis, publiés sur toutes les plateformes digitales, du web aux réseaux sociaux. Il se positionne ainsi en n°2 du marché des médias consacrés au jeu-vidéo.

L'acquisition est réalisée en reprenant 100% des titres au fondateur de Supersoluce, Loïc Pomier, qui déclare :

Je suis heureux de transmettre le savoir-faire de l'équipe de Supersoluce au pionnier des médias de divertissement pour les jeunes, qui partage les mêmes valeurs et la même culture d'entreprise".

Bruno Massiet du Biest, président de meltygroup, déclare :

L'arrivée de Supersoluce au sein de notre Groupe est une très bonne nouvelle qui montre la pertinence et le dynamisme de notre média, et qui permettra de doubler son audience sur la cible des gamers et d'enrichir son offre aux annonceurs. Nous sommes ravis d'accueillir son équipe de qualité qui s'intègre parfaitement à la nôtre pour accélérer notre développement en commun".

La direction opérationnelle de Supersoluce est confiée à Jean-Marc Yildiz, directeur digital de meltygroup, qui déclare :

Je suis fier de participer à cette nouvelle étape du développement de notre groupe, en mettant notre savoir-faire dans le développement des sites médias au service de l'équipe Supersoluce".