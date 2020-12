Ubisoft nomme Raashi Sikka Vice-Présidente Diversité & Inclusion La toute première Vice-Présidente Diversité & Inclusion du Groupe rapportera directement à Yves Guillemot

Ubisoft a nommé aujourd'hui Raashi Sikka au poste de VP Diversité & Inclusion. Cette nomination constitue une étape décisive pour Ubisoft, qui travaille activement à renforcer sa culture et ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion, tant en interne que dans l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. En collaboration avec l'équipe de direction du Groupe, Raashi aura un mandat clair et un champ d'action élargi pour mener et mettre en oeuvre les changements qui impacteront les domaines clés des opérations et des activités d'Ubisoft. Elle promouvra, pilotera et développera des stratégies d'inclusion et des initiatives en matière de diversité, dans toutes les géographies d'Ubisoft et au sein de toutes les fonctions du Groupe.

Dotée d'un rôle polyvalent et transverse, l'une des missions clés de Raashi sera de coordonner et superviser le planning stratégique pour la conception et la mise en oeuvre de programmes visant à promouvoir la diversité et l'équité au sein de la communauté d'employés d'Ubisoft à travers le monde. Rapportant directement au co-fondateur et PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, Raashi concevra et mettra en oeuvre une feuille de route globale en matière de diversité et d'inclusion afin de soutenir et enrichir la culture d'entreprise à tous les niveaux, des Ressources Humaines au Développement éditorial et des jeux, en passant par la Communauté et le Marketing. La nomination de Raashi prend effet le 1er février 2021.

Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft, a déclaré :

L'expérience de Raashi dans la conception et la mise en oeuvre de stratégies de diversité et d'inclusion à l'échelle internationale nous aidera à faire progresser notre culture d'entreprise. Nous sommes déterminés à faire d'Ubisoft une entreprise plus inclusive et plus ouverte à la diversité. Forts de l'expertise et de la vision de Raashi, et grâce à l'implication de toute l'équipe de direction de l'entreprise et de tous les collaborateurs d'Ubisoft, je suis convaincu que nous pourrons jouer un rôle de premier-plan en matière de diversité et d'inclusion dans notre secteur, et plus largement dans le monde de l'entreprise".

Raashi Sikka, la nouvelle Vice-Présidente d'Ubisoft pour la diversité et l'inclusion, a déclaré :

Je suis impatiente de prendre mes fonctions chez Ubisoft et de saisir cette formidable opportunité de travailler avec des collègues à tous les niveaux de l'entreprise sur les questions de diversité, d'équité et d'inclusion. L'un de mes premiers objectifs sera d'écouter attentivement toutes les voix qui veulent participer à l'amélioration des valeurs et de la culture d'Ubisoft, et je compte sur le soutien de chacun pour faire avancer l'entreprise. Les jeux vidéo ont le pouvoir de promouvoir les valeurs de diversité et d'inclusion. J'espère que mon travail contribuera à renforcer ce principe et à garantir que les contenus créés par Ubisoft reflètent la variété de milieux, cultures, identités et histoires qui font la richesse de nos équipes. La direction d'Ubisoft a fait preuve d'un réel engagement à cet égard, et je suis très enthousiaste à l'idée de ce que nous pouvons réaliser ensemble".

Biographie de Raashi Sikka

Raashi Sikka était auparavant Responsable de la diversité et de l'inclusion pour les régions EMEA et APAC chez Uber, ainsi qu'au niveau mondial pour Uber Eats. En tant que membre fondatrice de l'équipe D&I à l'échelle mondiale, Raashi a fait de la diversité et de l'inclusion un sujet clé chez Uber et une fonction cruciale au sein des équipes de People Leadership et des équipes de direction régionales. Elle a contribué à l'élaboration, au lancement et à la mise en oeuvre d'une stratégie de D&I reflétant les besoins des entreprises/régions soutenues, ce qui a permis d'augmenter d'année en année la représentation des femmes, de modifier le discours et le dialogue au sein de l'entreprise et d'accroître leur engagement. Raashi a rejoint Uber en 2013 et a été un membre fondateur d'Uber Inde, étant la première employée sur le terrain à New Delhi. Elle a fait partie de l'équipe de lancement d'Uber Bangalore et de New Delhi. De nationalité indienne, Raashi a commencé sa carrière comme productrice de télévision et de spectacles, respectivement pour NDTV et Wizcraft, la première chaîne d'information indienne et l'une des principales sociétés de communication et de divertissement du pays. Elle est aussi la co-fondatrice de The Inclusion Company, une société de conseil en D&I, et conseille également un fonds de capital-risque en phase d'amorçage appelé Capital T.