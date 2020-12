Trust Esport investit 1M€ dans Prodigy Agency pour accompagner les carrières et la performance des champions Esports

Trust Esport, le FPCI spécialisé dans l'Esport géré par la société Apicap annonce un investissement de 1M€ dans Prodigy Agency, fondée et dirigée par Jérôme Coupez, l'agence leader dans la représentation de champions de jeu vidéo.

Prodigy Agency, reconnue pour son initiative "Players First", représente aujourd'hui les intérêts de plus de 80 champions Esports de 25 nationalités différentes, rayonnant sur une communauté de 30 millions de fans. Parmi ces champions, Prodigy représente notamment Mathieu "ZywOo" Herbaut et Dan "apEX" Madesclaire sur CS : Go, Adil "ScreaM" Benrlitom et Oscar "mixwell" Cañellas Colocho sur Valorant, Carl-Antoni "CarlJR" Cloutier sur Trackmania, Alexandre "Kaydop" Courant sur Rocket League, ou Paul "sOAZ" Boyer sur League of Legends.

Les joueurs professionnels représentés par Prodigy Agency évoluent dans les plus grands clubs du monde, dont Vitality, Team Liquid, OG, Cloud 9, Gen.G, G2 Esports, Nip, Astralis, 100T, Envy US, et beaucoup d'autres.

Prodigy Agency franchit désormais une nouvelle étape avec cet investissement dont l'objectif principal est l'accompagnement holistique des champions, et le soutien de l'hyper croissance de la société, en lui permettant :

D'investir sur la création d'un environnement logistique, digital et humain au service de la santé et de la performance des joueurs ;

D'investir sur le développement marketing des champions, véritables leaders d'opinion auprès des communautés de joueurs et futures icones mondiales de l'industrie du divertissement ;

D'élargir son équipe au service des joueurs et recruter des agents internationaux sur les principaux jeux esports et sur les territoires clés que sont les USA, la Corée du Sud et la Chine ;

De contribuer à une régulation du secteur favorisant les droits et les carrières des joueurs, tant auprès de l'écosystème esports, des éditeurs de jeux, que des instances sportives nationales et internationales.

Jérôme Coupez, président fondateur de Prodigy déclare à cette occasion :

Notre mission principale avec Prodigy Agency est de prendre soin de nos joueurs et de répondre au mieux à leurs attentes, sous tous les angles, leur apporter la meilleure protection et les plus belles perspectives.

A ce titre, nous sommes très heureux d'accueillir Trust Esport et Matthieu Dallon, pionnier de cette industrie, dans la famille Prodigy, avec qui nous partageons une vision commune des enjeux de développement du secteur et une véritable passion pour l'Esport.

Trust Esport est le partenaire idéal pour accélérer dans notre mission de représentation des joueurs et élargir nos opérations. J'ai vraiment hâte de mettre l'ensemble de ces nouveaux moyens au service de nos joueurs dans le monde entier."

Matthieu Dallon, fondateur de Trust Esport :

nous avons trouvé chez Jérôme Coupez, Manon Lagarrigue et toute l'équipe Prodigy, une énergie entrepreneuriale et une bienveillance hors du commun, qui ont su créer des liens uniques de confiance avec les champions qu'ils représentent ; cette force, associée à un projet international et un objectif de leadership sectoriel nous a convaincu d'investir et soutenir leur entreprise".

Alain Esnault, président d'Apicap et gérant du fonds Trust Esport :

Prodigy Agency est le 6e investissement du fonds Trust Esport en 18 mois, qui confirme la vitalité et la résilience du secteur de l'Esport. Les joueurs et les clubs sont au coeur de cette économie, engagés dans les ligues professionnelles des éditeurs de jeu ; c'est donc pour Trust Esport un investissement stratégique, qui plus est dans une entreprise française leader".