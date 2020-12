Benoit Boutte (ex Vivendi Games, Thq, Digital Bros) rejoint Plug In Digital L'entreprise française de distribution et d'édition de jeux vidéo continue sa croissance en renforçant son conseil d'administration

Parmi les entreprises françaises du jeu vidéo en plus forte croissance ces dernières années, le distributeur et éditeur Plug In Digital est fier d'annoncer aujourd'hui l'arrivée de Benoit Boutte en tant que Vice-Président des Opérations. Fort de 25 années d'expérience à des postes clés dans l'industrie du jeu vidéo, Benoit Boutte est un renfort de marque du conseil d'administration pour accompagner l'ambitieux plan de développement de l'entreprise.

Benoit a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement en 1990. D'abord chargé du développement marketing et commercial, il a été responsable de partenariats avec les entreprises majeures du secteur, telles que Fox Video, TF1 Video, Polygram, Sony Music, Polygram, Universal, Vivendi, Activision Blizzard, Sierra, Microsoft, Ordinateur Nintendo Sony, Sega et Konami.

Pendant plus de 20, il a exercé en tant que directeur général de groupes multinationaux tels que Vivendi Games, Thq, Digital Bros et Virgin Interactive. Avec ses équipes, Benoit a participé au lancement de succès historiques comme Half Life 1 et 2, Warcraft, Diablo, StarCraft, World of Warcraft, Baldur's Gate, la série Final Fantasy, Tomb Raider, Pro Evolution Soccer, Metal Gear Solid, etc. Ce parcours lui a permis de développer une expertise complète dans l'édition, les licences, le marketing et la distribution numérique.

En plus de toutes ses activités, Benoit a également été un membre actif des associations officielles d'éditeurs de jeux vidéo française et italienne : le SELL et l'AESVI, dont il a été co-fondateur et trésorier pendant de nombreuses années. Depuis 2018, Benoit est également président de Touched By Grace, une jeune entreprise créatrice de nouvelles IP dans l'industrie des jeux vidéo, qu'il a cofondée avec Laurent Jorda et Francis Ingrand, PDG de Plug In Digital.

Benoit rejoint aujourd'hui l'équipe de Plug In Digital en tant que Vice President chargé des Opérations. Son objectif est de construire et renforcer des services transversaux au sein de l'entreprise afin d'apporter un support global aux deux labels d'édition, Dear Villagers et PID Publishing, ainsi qu'aux branches de distribution PC et Mobile. Avec son expérience et son expertise, il participe aujourd'hui quotidiennement à la consolidation et au développement de Plug In Digital.

Benoît Boutte déclare :

C'est une vraie fierté pour moi de rejoindre Plug In Digital, l'une des entreprises les plus visionnaires et dynamiques dans l'industrie du jeu en vidéo en ce moment. Les perspectives de croissance sont exceptionnelles autant dans la distribution que dans l'édition. C'est aussi une belle aventure humaine et je suis enthousiaste de rejoindre Francis, ami et partenaire de longue date et toutes ses brillantes équipes pour les accompagner dans les prochains challenges et la consolidation de son développement fulgurant."

Et pour Francis Ingrand, Président de Plug In Digital :

L'arrivée de Benoit marque un vrai palier dans le développement de Plug In Digital. Qu'une personnalité avec son profil et son expérience choisisse de relever un nouveau challenge avec nous est un signe clair que nous sommes désormais un acteur qui compte dans notre industrie. Je connais Benoit depuis plusieurs années et c'est un recrutement qui m'aurait paru encore impossible il y a encore quelques mois. Je suis donc à la fois très fier du chemin parcouru et heureux de l'avoir à nos côtés pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés."