World of Warcraft : Shadowlands détient le record de ventes de jeu PC le plus rapide de toute l'histoire de l'industrie

Depuis le 23 novembre dernier, les joueurs de World of Warcraft du monde entier ont pu entamer leur périple dans l'au-delà d'Azeroth grâce à Shadowlands, la huitième extension très attendue du jeu. Aujourd'hui, Blizzard Entertainment a annoncé qu'au jour de son lancement, plus de 3,7 millions d'exemplaires de Shadowlands ont été vendus à travers le monde ; un exploit qui lui vaut le record du jeu PC détenant le volume de ventes le plus rapide de toute l'histoire de l'industrie.

Le précédent détenteur de ce titre, l'opus Diablo III également développé par Blizzard, s'était vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires au terme du jour de lancement. L'annonce d'aujourd'hui confirme que Shadowlands a désormais battu ce record ainsi que tous ceux obtenus dans ce même laps de temps, tous jeux PC confondus.

De plus, World of Warcraft continue de recevoir un soutien sans faille de la part de sa communauté à travers le monde :

Dans les mois qui ont précédé et les jours qui ont suivi la sortie de cette nouvelle extension, le jeu a su atteindre et conserver le plus grand nombre d'abonnements d'un mois ou plus, comparé au nombre d'abonnements souscris avant et après la parution des extensions de World of Warcraft au cours des dix dernières années (dans les régions Ouest et Est).

Ainsi, comparé au même laps de temps ces dix dernières années, les joueurs ont passé plus de temps sur Azeroth à ce jour que jamais auparavant.

Qui plus est, à ce jour, le temps de jeu total observé a presque doublé par rapport à celui enregistré à la même période, l'année dernière.

Découvrir cette dimension inédite de l'univers de Warcraft en compagnie de millions d'autres joueurs à travers le monde a été un très grand moment,"

a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment.

"Cela est d'autant plus gratifiant de recevoir leurs commentaires enthousiastes tandis qu'ils découvrent les fonctionnalités et le contenu inédits dévoilés dans Shadowlands, qu'ils explorent les nouveaux aspects de leurs personnages au travers des congrégations ou qu'il s'agisse de leurs tout premiers instants en jeu, dans les confins de l'Exil. Et nous ne comptons pas en rester là."

Shadowlands offre les prémices d'une aventure sans pareille dans l'univers de World of Warcraft, dans laquelle de nombreuses surprises attendent les joueurs dans les semaines et les mois à venir. Dès aujourd'hui, la saison 1 de Shadowlands démarre en modes normal et héroïque alors que s'ouvrent les portes menant au premier raid de l'extension, château Nathria, le bastion gothique de Revendreth. Les donjons de pierre mythique seront également disponibles et feront miroiter aux héros d'Azeroth des récompenses plus glorieuses encore s'ils ont le courage de se mesurer à de plus grands défis. Avec l'affixe saisonnier, Orgueilleux, le sentiment d'accomplissement des joueurs donnera naissance à des Manifestations qui pourraient bien se retourner contre eux. De plus, les joueurs pourront mettre leurs compétences à l'épreuve en arène et sur les champs de bataille : la saison du JcJ coté est lancée !