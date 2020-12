Quantic Dream et Red Thread Games signent un accord d'édition exclusif pour Dustborn Quantic Dream assurera l'édition mondiale et le co-financement du nouveau jeu vidéo d'action-aventure de Red Thread Games, Dustborn

Quantic Dream annonce son partenariat avec le studio indépendant norvégien Red Thread Games dans le cadre de l'édition d'un titre multiplateforme à venir intitulé Dustborn.

Fondé à Oslo en 2012 par le créateur Ragnar Tørnquist (The Longest Journey, Anarchy Online, Dreamfall : The Longest Journey, développés par Funcom), le studio Red Thread Games s'est illustré dans la création de jeux d'aventure originaux tels que Dreamfall Chapters et Draugen.

Dustborn, la nouvelle production de Red Thread Games, est un jeu d'action-aventure en solo au design très original. Proposant une histoire riche en rebondissements, Dustborn permettra aux joueurs de se confronter à des thématiques contemporaines - la désinformation et le poids des mots - tout en offrant une réflexion sur l'amitié, l'amour et l'espoir.

Dans une Amérique dystopique, vous incarnerez Pax, une ex-détenue marginale et roublarde, dotée de pouvoirs surhumains. Aidée par une bande d'amis hétéroclites et marginaux aux facultés tout aussi étranges, vous devrez embarquer coûte que coûte une précieuse cargaison d'un bout à l'autre du continent. Votre mot d'ordre : ne jamais reculer, quels que soient les obstacles dressés sur votre chemin…

Quantic Dream partage notre passion et notre amour pour les grandes histoires et les récits interactifs",

déclare le directeur artistique Ragnar Tornquist.

"Il était essentiel pour nous de travailler uniquement avec quelqu'un qui comprenait et appréciait vraiment notre vision pour ce jeu, et nous n'aurions pas pu demander un meilleur partenaire pour nous aider à apporter Dustborn aux joueurs du monde entier."

Nous sommes très heureux d'accompagner l'équipe de Red Thread Games sur ce très beau projet. Nous avons été captivés par l'ambition de Dustborn, son originalité visuelle et son gameplay, ses personnages hauts en couleurs et les thématiques qu'il aborde",

déclare Guillaume de Fondaumière, directeur général délégué de Quantic Dream.

"Notre objectif en tant qu'éditeur est de leur permettre d'exprimer leur vision de la meilleure manière possible et de la partager ensuite avec le plus grand nombre. Quantic Dream mettra en particulier à la disposition de Red Thread Games ses propres moyens techniques et éditoriaux."

Commencez à préparer votre voyage sur https://www.wearedustborn.com