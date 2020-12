Stream Against Muco : Une semaine de gaming & entertainment pour Vaincre la Mucoviscidose du 14 au 20 décembre 2020

Du 14 au 20 décembre 2020 aura lieu un événement 100% digital au profit de l'association Vaincre la Mucoviscidose : Stream Against Muco.

Stream against Muco, c'est un relai d'une semaine de plus de 35 personnalités du web multiplateforme, multi contenu, multi format : vous pourrez suivre leurs lives sur Twitch, YouTube, Instagram et Facebook. Ce sont plus de 85 lives qui seront consacrés à l'association !

L'objectif : mobiliser les communautés et organiser une collecte de dons 100% digitale au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

Le programme de Stream Against Muco est disponible sur la page du site de Vaincre la Mucoviscidose : https://sam.vaincrelamuco.org

Des relais seront aussi orchestrés sur les réseaux sociaux de l'association afin de suivre au mieux l'événement et mobiliser le maximum de personnes !

7 jours pour se divertir, se mobiliser et faire connaître la maladie et les actions de l'association à travers les univers gaming et entertainment.

L'ensemble des dispositifs de dons seront disponibles : sms au 92120, réseaux sociaux, web, directement sur les plateformes de streaming.

Aujourd'hui, un malade atteint de mucoviscidose sur deux meurt avant l'âge de 34 ans. La plupart des gamers et des streamers n'ont pas cet âge. Cette communauté a souhaité s'associer à la lutte contre la mucoviscidose et l'association est fière de cet élan de solidarité.C'est encore une fois l'occasion de montrer pour la communauté du gaming et du streaming son engagement citoyen."Thierry Nouvel, Directeur général de Vaincre la Mucoviscidose.

Les personnalités du web (par ordre alphabétique) mobilisées pour Stream Against Muco :