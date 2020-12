Le baromètre Jeux vidéo et Handicap : attentes, frustrations et difficultés des joueurs à besoins spécifiques

Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans l'écosystème du jeu vidéo ?

71% des Français jouent aux jeux vidéo et 49% y jouent régulièrement*, toutes les tranches d'âge et profils sont représentés. Enfin presque tous... Une partie de la population est en difficulté lorsqu'il s'agit d'accès aux jeux vidéo : les personnes en situation de handicap. Pourtant, selon les derniers chiffres de l'INSEE, 15% de la population française vit avec un handicap.

Ce premier baromètre produit par Be Player One a pour objectif principal de donner aux joueurs en situation de handicap la possibilité d'exprimer leurs attentes, frustrations et les obstacles qui freinent ou empêchent leur accès aux jeux vidéo.

Il vise également à informer les professionnels de l'industrie sur des problématiques concrètes des joueurs en situation de handicap, notamment au regard des fonctions d'accessibilité intégrées dans les jeux vidéo.

Nous avons la conviction que les éditeurs, les concepteurs de jeux, les plateformes en ligne et tous les acteurs du secteur vidéoludique ont la capacité de participer à l'amélioration des conditions d'accès aux jeux vidéo pour les personnes en besoin d'accessibilité. Ce document leur apporte des informations utiles à la compréhension d'une population encore trop peu prise en compte.

Le jeu vidéo a ces capacités extraordinaires : créer du plaisir, de la joie, de l'interaction, du challenge, des émotions positives. À travers cette étude internationale, Be Player One souhaite porter un message fort adressé par les joueurs en situation de handicap :

Nous sommes là, nous sommes des millions et nous voulons jouer !"

Une telle attente ne saurait rester indéfiniment sans réponse. Nous sommes donc très heureux de vous en livrer ci-dessous les premiers éléments.

Maxime Viry

Président BP1

Consulter l'étude complète